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Kylian MbappeGetty
Muhammad Sharaf Eldeen

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Un balance desastroso: las estadísticas de Mbappé reflejan su fuerte caída en el Real Madrid

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El exdelantero del París Saint-Germain atraviesa una racha negativa inusual

El astro francés Kylian Mbappé atraviesa un bache goleador que alimenta la mala racha del Real Madrid.

El equipo blanco no ha ganado en sus últimos tres partidos en La Liga y la Champions, tras perder con el Real Mallorca y el Bayern Múnich por 2-1 y empatar con el Girona 1-1 el viernes.

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Según «AS», Mbappé, que antes marcaba a un ritmo elevado (38 goles en 31 partidos), solo ha anotado un gol en los últimos 7 encuentros.

Además, su promedio cayó de un gol cada cuatro disparos a uno cada 25, y su tasa de acierto del 25 % al 4 %.

Además, ha pasado de anotar un gol cada 70 minutos a uno cada 497. Deberá revertir la tendencia el miércoles, cuando el Real Madrid visite al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de la Champions.

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