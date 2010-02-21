Un análisis en profundidad de la última temporada de Mohamed Salah: ¿un declive o un cambio en el sistema?

Mohamed Salah cuajó una temporada 2024-25 excepcional, llevando al Liverpool a su vigésimo título de la Premier League, un triunfo largamente esperado que se celebró con la afición al completo, a diferencia del título conseguido en plena pandemia. Con su situación contractual sin resolver, la temporada tuvo el aire de una última declaración de intenciones. Salah estuvo a la altura, lo que reforzó una pauta habitual en el fútbol: recompensar a una superestrella con un contrato millonario tras una temporada cumbre en la recta final de su carrera siempre conlleva un riesgo.

Desde la perspectiva del Liverpool, la decisión distaba mucho de ser sencilla. Permitir que Salah se marchara habría sido la medida racional a largo plazo, pero también una que se arriesgaba a provocar una fuerte reacción negativa dada su importancia en el club. Salah, por su parte, se mantuvo firme en las negociaciones. El resultado fue un compromiso: un contrato de dos años con un salario récord para un jugador de 33 años, una decisión que ahora, en retrospectiva, plantea preguntas válidas.

Entonces, ¿de dónde viene el actual declive? ¿Está impulsado por el propio Salah, o hay factores estructurales más profundos que determinan lo que estamos viendo?

Salah entonces y ahora: ¿qué ha cambiado?

Para comprender adecuadamente el declive de Salah, el punto de partida es identificar qué ha cambiado realmente. En lugar de centrarnos únicamente en el resultado final, hemos extraído sus acciones ofensivas clave —goles, disparos, asistencias y pases clave— a lo largo de ambas temporadas para comparar patrones de participación, posicionamiento y perfil de disparo.

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Tiros de juego abierto y participación en tiros de Salah durante la temporada 2024-25.

Lo más destacado de la temporada pasada fue el volumen y la regularidad de sus recepciones. Salah recibía el balón repetidamente en zonas clave, sobre todo dentro del área y en el medio espacio derecho. Su capacidad para recortar hacia dentro generaba una doble amenaza, ya que podía tanto rematar como crear ocasiones, lo que se reflejó en su inusualmente alta participación en los disparos para un jugador al que a menudo se tilda de goleador puro.





Igualmente importante es la calidad de los disparos. Su distancia media de disparo fue baja, lo que significa que se posicionaba constantemente cerca de la portería en zonas centrales. Esto es exactamente lo que se espera de un goleador principal: toques frecuentes en zonas peligrosas, alta participación en las jugadas finales y generación repetida de ocasiones.

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Tiros de juego abierto y participación en tiros de Salah durante la temporada 2025-26.

El contraste con esta temporada es evidente.

Se observa una caída visible en el volumen de todas las métricas: menos tiros, menos pases clave y una menor participación general. La ubicación de sus tiros está más dispersa, con un notable aumento en la distancia media de los tiros, lo que indica menos toques en las zonas centrales de alto xG.

Más allá de su posicionamiento, su papel dentro del equipo ha cambiado. Algunas de sus asistencias provienen ahora de jugadas a balón parado, lo que refleja una tendencia táctica generalizada en la liga hacia un fútbol más directo y centrado en las jugadas a balón parado. El Liverpool, y Salah en concreto, parecen menos dominantes en la creación de ocasiones en juego abierto en comparación con la temporada pasada.

Bajo la dirección de Arne Slot, los intentos de adaptarse a este panorama en evolución han alterado el papel de Salah. Ya no es el eje central de las jugadas de ataque, sino más bien un componente dentro de un sistema más distribuido. En ocasiones, incluso ha sido sustituido en la alineación, en parte debido a sus limitaciones sin balón y a la necesidad de reequilibrar la estructura del equipo.

El resultado no es solo una disminución en el rendimiento, sino un cambio fundamental en cómo y dónde influye Salah en el partido.

El contexto importa

Los datos pueden mostrarnos tendencias, pero no pueden explicarlas por completo. Interpretar esas tendencias requiere contexto y, en el caso de Salah, ese contexto ha cambiado significativamente.

El Liverpool no es el mismo equipo que la temporada pasada. La estructura ofensiva que en su día sacó el máximo partido a Mohamed Salah se ha remodelado. Anteriormente, jugaba junto a perfiles conocidos, como Luis Díaz, Darwin Núñez y el difunto Diogo Jota, jugadores cuyos movimientos, timing y tendencias él comprendía. Detrás de él, Trent Alexander-Arnold proporcionaba una vía creativa única que le alimentaba constantemente en zonas peligrosas.

Ese ecosistema ya no existe de la misma forma. A pesar de la fuerte inversión y la llegada de grandes talentos, el Liverpool ha perdido referencias clave, tanto tácticas como emocionales. El propio Salah ha reconocido que crear química lleva tiempo, y los constantes cambios en la plantilla solo ralentizan ese proceso.

Al mismo tiempo, la liga ha evolucionado. Se ha producido un cambio evidente hacia un juego más directo y un mayor énfasis en las jugadas a balón parado, algo que ya se apreciaba en la pretemporada. Los equipos se han adaptado rápidamente, incluidos equipos como el Manchester United, mientras que la transición del Liverpool ha sido menos inmediata. Este cambio táctico general ha reducido el dominio de los sistemas de ataque estructurados y basados en una alta posesión del balón, lo que ha afectado indirectamente a jugadores como Salah, que destacaban en ellos.

Esto no exime de responsabilidad a Salah, cuyo rendimiento ha disminuido claramente, pero lo replantea. El descenso no es puramente individual, sino el resultado de un sistema, una liga y una plantilla que cambian todos a la vez.

Teniendo esto en cuenta, resulta más fácil cuestionar la renovación del contrato. En la mayoría de los contextos, recompensar a un jugador del nivel de Salah tendría sentido. En este momento concreto, con los cambios tácticos y la renovación de la plantilla ocurriendo simultáneamente, conllevaba más riesgo de lo habitual. Esa valoración, sin embargo, está más clara ahora de lo que estaba en su momento.

Lo que sigue siendo incuestionable es el legado de Salah. Deja el Liverpool como uno de los jugadores más emblemáticos de una era. Y aunque esta temporada sugiere un declive en este contexto, eso no significa que haya terminado en el más alto nivel. En un entorno diferente, o con más estabilidad a su alrededor, sigue teniendo calidad suficiente para rendir.

Puede que incluso le quede un capítulo por completar. La Copa Africana de Naciones sigue siendo el único gran título que le falta en su carrera, algo a lo que se ha acercado más de una vez. No como validación, sino como culminación.



