Umaña: "Espero regresar a Costa Rica y retirarme con un club allá"

El defensor está a gusto en Comunicaciones de Guatemala, pero no descarta terminar su carrera en su país.

Michael Umaña vive el aislamiento desde Guatemala, bajo el vínculo con Comunicaciones hasta mayo y pendiente de lo que será su futuro personal.

"No me disgustaría seguir acá en Comunicaciones, estoy muy contento y me siento muy cómodo, me han tratado muy bien en el club, pero bueno, hay que esperar que pasa en los próximos meses, voy día a día", manifestó el defensor costarricente a Al Pie del Deporte.

Sin embargo, manifestó su deseo. "También espero poder regresar a y retirarme con un club allá", dijo el jugador de 34 años.

Hasta el parate por la pandemia, "el equipo estaba líder, con un buen rendimiento", señaló Umaña. "Ya se han presentado reuniones entre los presidentes de clubes y la Federación, esperando que ojalá esta crisis pase pronto y se pueda reanudar y poder terminar el torneo, de momento hay mucha incertidumbre, es difícil", añadió.