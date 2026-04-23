«Tuvo la mala suerte de jugar en el Ajax, donde a este tipo de jugadores no se les toma tan en serio»

Henk Spaan defiende a Joël Veltman. El columnista de Het Parool respeta al defensa de 34 años del Brighton & Hove Albion.

El martes vio cómo el Brighton goleaba 3-0 al Chelsea en su campo y destacó: «Casi la mitad del equipo jugó en la Eredivisie. ¡Qué gran cantera es el fútbol neerlandés!».

«A veces se burlan de ello, sobre todo los exinternacionales en los platós de televisión, pero el Brighton ocupa un magnífico sexto puesto en la Premier League gracias a jugadores como Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu y Olivier Boscagli», concluye Spaan.

Tras el descanso, Wieffer dejó su lugar a Joël Veltman, otro ex Eredivisie. «Veltman tuvo la mala suerte de jugar en el Ajax, donde a este tipo de jugadores no se les valora tanto. No es culpa suya», añade.

«El Brighton ganó 3-0, Kadioglu marcó el primero y fue el mejor», concluye Spaan, que ni siquiera mencionó al exjugador del Feyenoord Yankuba Minteh.

El contrato de Veltman con el Brighton vence este verano; ya ha jugado 188 partidos con el club inglés.

Con el Ajax llegó a 246 encuentros oficiales y conquistó seis títulos nacionales.