Tuttosport: el Inter quiere a Griezmann en la 'operación Lautaro'

Según el periódico italiano, el club nerazzurro pretende los servicios del delantero galo para dejar salir al 'Toro'.

La buena noticia para el Inter es que el domingo por la noche, Lautaro Martínez volverá a jugar por después de cumplir las dos jornadas de suspensión, rearmando la temida dupla ofensiva con Romelu Lukaku. Pero hay una mala noticia y es que, en los últimos días, ha tomado fuerza el rumor que da cuenta del supuesto deseo del delantero argentino de fichar por el FC .

No es ningún misterio que los blaugrana son grandes admiradores del 'Toro', en particular por su buena relación dentro del campo de juego con Lionel Messi. Ambos disputaron, por ejemplo, la última disputada en , donde llegaron hasta semifinales y lograron el tercer puesto para la albiceleste. Y no son pocos los que aseguran que Messi y Martínez podrían armar una exitosa sociedad en el Camp Nou, con los directivos catalanes queriendo complacer al genio del fútbol mundial.

Por razones relacionadas con el Fair Play financiero, el Barcelona preferiría no gastar los 111 millones de la cláusula de rescisión, poniendo sobre la mesa una cifra más alta (¿150 millones?) pero más accesible. Y sería a través de la inclusión de algunos jugadores.

“¿Queréis a Lautaro? Pues dadnos a Griezmann”

Según ha informado este sábado 'Tuttosport', uno de los nombres que podría dar el Barça al Inter es nada menos que el de Antoine Griezmann. “¿Queréis a Lautaro? Pues dadnos a Griezmann” , titula ese periódico en uno de los sumarios de su diario de papel. De acuerdo con aquella publicación, el internacional francés no logra tener una buena relación con Messi (algo que a Goal no le consta) y su salida no sería vista como una catástrofe en la Ciudad Condal.

Además de Griezmann, no hay que olvidar a Arturo Vidal, ex dirigido de Antonio Conte, ni tampoco a Carles Aleña, ahora mismo a préstamo en el Real . Incluso Coutinho (siempre y cuando el Bayern Munich no lo compre), Todibo (si no se queda en el 04, donde está a préstamo) y Arthur aparecen como posibles monedas de cambio, siempre según Tuttosport.

Griezmann, de 28 años, tiene contrato con el Barcelona hasta 2024 y su cláusula de rescisión asciende a los 800 millones de euros.