Tulio Gómez sobre Juan Carlos Osorio al América de Cali: "Estamos en un 80, 90%"

El máximo accionista del cuadro Escarlata reveló en qué va la negociación con el técnico que asumiría para el segundo semestre.

América de Cali está cerca de confirmar la contratación de Juan Carlos Osorio como su nuevo director técnico tras la salida del argentino Juan Cruz Real unas semanas atrás y así lo confirmó nuevamente el dueño del club, Tulio Gómez.

En diálogo revelado por Alexis Rodríguez en redes sociales, Gómez afirmó que están dadas las condiciones para que Osorio llegue a 'La Mechita' y de paso aclaró algunos rumores sobre pedidos del técnico para reforzar el plantel.

"La idea es traer a Juan Carlos Osorio, pero no solo es traerlo a él, sino también a los jugadores que quiere y montar un proyecto a 2-3 años para ser protagonista en Copa Libertadores", inició el dirigente en sus declaraciones.

Para Gómez, la negociación con Osorio y su arribo al club está "en un 80-90%", por lo que todo hace pensar que la oficialización de ex-Atlético Nacional y Millonarios será cuestión de días.

"Juan Carlos Osorio quiere llegar al América, quiere hacer un proceso. Lo que pasa es que eso tiene un costo y estamos buscando la manera de financiarlo. Estamos buscando alianzas con nuestros patrocinadores", agregó Gómez sobre el particular.

En cuanto a los refuerzos, 'Don Tulio' fue enfático al precisar que "Osorio no me ha dicho: quiero a 'fulano', quiero a 'sutano'. La gente ha soltado un poco de nombres, eso es falso. Y no ha pensado en traer jugadores de Nacional. Todo lo que digan son especulaciones", cerró.