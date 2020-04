Tulio Gómez: “Será muy difícil mantener la nómina” en América de Cali

El máximo accionista del cuadro Escarlata espera que el torneo se vuelva a jugar para poder mantener los salarios del plantel.

El fútbol colombiano atraviesa sus horas más angustiantes, llenas de incertidumbre, al no tener una fecha clara para que la Liga BetPlay vuelva a disputarse en el país. Con el 'No' del Gobierno nacional a la reanudación, pese al protocolo presentado por Dimayor, no hay certeza de cuándo volverá a rodar el balón.

A la preocupación ya manifestada por Juan David Pérez, presidente de , se sumó este jueves la de Tulio Gómez, máximo accionista de otro grande, . Según Gómez, el cuadro rojo vive una difícil situación económica al no tener ingresos.

“Estamos tratando de mantenerle los salarios a aquellos jugadores que ganan entre uno o dos salarios mínimos, mientras que a los que más ganan estamos buscando hacerle unas rebajas y se les pagará el excedente cuando empiecen a llegar recursos. Estamos pensando en bajarlos a un 70 u 80%”, expresó Gómez en RCN de Cali.

Más equipos

La preocupación del empresario se hizo mayor teniendo los meses de julio o agosto como tentativas para reactivar el fútbol luego de lo manifestado por el ministro de Deporte, Ernesto Lucena: “Haremos cuentas y miraremos cómo están las cosas, si se puede jugar o no”. Para Gómez “será muy difícil mantener la nómina” de su equipo hasta esos meses, en caso que la continuación del campeonato sufra más retrasos.

Finalmente, sobre el mencionado protocolo de Dimayor, precisó que si bien es “muy completo y exigente desde que el jugador sale de la casa, hasta que va al estadio, luego cuando termina el partido" no será fácil de implementar para los clubes pues "jugar a puerta cerrada cumpliendo los protocolos es complicado y costoso”.