Tulio Gómez desmiente que América ya tenga el reemplazo de Guimaraes

El máximo accionista del Escarlata fue claro al pronunciarse sobre varios temas actuales del equipo, entre ellos, la vacante del técnico.

Que Alexandre Guimaraes no es más el técnico del América de Cali es un hecho. Más allá que no se haya comunicado oficialmente, pero por las declaraciones de sus dirigentes está claro que el brasileño no volverá a dirigir al actual campeón.

Así también lo dejó claro el dueño del club, Tulio Gómez, en El Vbar de Caracol Radio, al explicar las razones económicas que lo llevaron a suspederle el contrato el timonel: "Si usted tiene un BMW pero le bajan el salario, cambia de carro. Cuando recupere sus ingresos, recupera su estilo de vida".

Sobre los rumores que apuntan a que el reemplazo de Guimaraes ya está listo -siendo Juan Cruz Real el más opcionado-, Gómez desmintió las versiones y enfatizó en que no ha entablado conversaciones con ningún técnico. El principal motivo para esto es que el empresario cree que la Liga BetPlay aún está en riesgo de no ser disputada en lo que queda del año, ante la demora del Gobierno nacional por entregar el protocolo para reiniciar los entrenamientos individuales.

"Los hombres pasan y las instituciones quedan. El América está por encima de todos", precisó Gómez al reconocer que la salida del técnico con el que América levantó el título en diciembre será un duro golpe al proyecto deportivo. En lo que también fue claro el directivo es que "Vamos a buscar un técnico más barato".

Finalmente y sobre el tema de los jugadores, el manizalita indicó que buscarán alternativas para negociar a Michael Rangel con el y la familia Char. También fue contundente al asegurar que su club no adeuda salarios a los futbolistas como lo aseveró la Acolfutpro, asosiación a la que Gómez tildó de ser "extorsionista de los equipos".