Tuchel y el culebrón Cavani: "No queremos perder jugadores pero puede pasar"

El técnico del PSG volvió a reconocer que el delantero uruguayo tiene el deseo de marcharse al Atlético de Madrid.

El futuro de Edinson Cavani sigue protagonizando la actualidad del y el y el técnico del conjunto francés ha reconocido que el delantero uruguayo podría acabar marchándose este mes de enero aunque él prefiere que se quede.

Atleti: Así está la "Operación Cavani" a 10 días del cierre de mercado

"No queremos perder un jugador este invierno, pero puede suceder. Tenemos que esperar. Tal vez no pase nada. Leonardo ya ha contado todo. Es la realidad. Hoy, Edi es mi jugador, nada ha cambiado", explicó en rueda de prensa.

El uruguayo ha pedido salir pero el PSG no parece dispuesto a escucharle aunque no ha participado en los últimos partidos por lesión: "No es una situación fácil, lo entiendo, pero estoy feliz de que esté bien de ánimo. Tenemos un sustitutp extraordinario con él. Pero ahora, con lesiones, es más complicado para él ayudar al equipo".