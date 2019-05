Tuchel: "Invito a Mbappe a asumir responsabilidad, no hace falta un discurso para eso"

El técnico del PSG dejó abierta la puerta del mercado: "Quiero que sigan él y Neymar, pero si no lo hacen encontraremos soluciones"

El salió al paso de las declaraciones del Mbappe en las que el jugador abría la puerta a una salida del club asegurando que, pase lo que pasa, el prodigio francés seguirá. Su entrenador, Thomas Tuchel, no lo tiene tan claro. O, en realidad, no lo ve tan importante. Mejor con él en la plantilla, mejor también con Neymar, pero nadie es imprescindible.

"Si me preguntas como entrenador sí quiero que estén aquí la próxima temporada. Pero si eso no ocurre encontraremos soluciones", explicaba el término alemán, puesto en duda en por el pobre desempeño de su equipo en la y en el final de la liga francesa.

Dice no estar enfadado, pero en sus palabras se filtra cierto malestar con Mbappe, el máximo goleador del equipo esta temporada. "Tiene grandes metas y mucha confianza y decidió hacer este discurso. Es muy inteligente y sabe lo que está haciendo y, por otro lado, está invitado a asumir la responsabilidad. Se invita a cada jugador a hacerlo. No es necesario pronunciar un discurso para eso. Es un tipo especial, quiere marcar, marcar, marcar... y tener todos los trofeos posibles. Los tipos así son especiales y tenemos que aceptarlo. No estoy enojado", explicó el termino, también respondiendo a esas controvertidas declaraciones que realizó el delantero al recibir la mayor parte de los premios individuales que otorga la liga francesa.

Tuchel entiende que esas palabras no forman parte de la improvisación, no surgen de la casualidad. ""¡Esto es fútbol! Yo, como entrenador, sí los quiero [a Neymar y a Mbappe], pero estamos atentos. No somos ingenuos, los clubes quieren fichar a muchos jugadores", relataba el técnico. Fuera de eso, y casi como final, un recordatorio, las palabras se las lleva el viento y hay que hacer el caso justo: "No voy a perder la cabeza con este discurso, hablo con Kylian todos los días. Él sabe lo que quiero y tenemos una relación de confianza entre nosotros".