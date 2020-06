Troglio: "Todo lo hago es pensando en el bien del equipo"

Liga Nacional de Honduras: Se cumple un año de la llegada del técnico argentino a Olimpia y el ex Gimnasia habló de todo en una entrevista.

Pedro Troglio ha revolucionado a Olimpia desde que llegó hace ya un año. El entrenador argentino habló de cómo vivió esta etapa en el país y contó sus sensaciones del fútbol hondureño.

"No me arrepiento de nada de mi primer año en Honduras, todo lo hago es pensando en el bien del equipo, del club, no todo va a salir siempre bien, de arrepentirme de nada. Todo lo hago con convicción", comentó el argentino en una charla con Diez. El ex técnico de Gimnasia recordó su llegada al club albo y las charlas antes de tomar la decisión de llegar al fútbol hondureño.

“Llegué hace un año, me llamaron en mayo, cuando estaba en el cumpleaños de mi hijo, me llama Osman Madrid, me pregunta si yo vendría y le dije ‘por qué no’, él me explicó que en lo económico seguramente había una diferencia y le dije ‘mirá, hoy busco algo más deportivo, busco dirigir un equipo grande, que esté necesitado y bueno Olimpia lo es’. Ese día telefónicamente llegamos a un acuerdo en lo deportivo, lo económico no era un problema más allá de que el club hizo un esfuerzo muy grande, lógicamente no era posible lo que uno podría ganar en otros lugares, hizo un esfuerzo más grande de lo normal y pude llegar”, recordó.

Además, reconoció que no conocía el fútbol de Honduras: “Uno conoce la y porque pasan todos los partidos en , yo lo miraba, ahora el fútbol de Honduras, de , de Guatemala no lo pasan, uno sabe quién es Olimpia, quién es Comunicaciones de Guatemala, quién es Saprissa, pero no le conocés el día a día".

"No me arrepiento de haber venido, la verdad que la pasé muy bien, tengo un respeto enorme de parte del club, tuve una banca de la gente más allá que en algún momento las cosas no se estaban dando, pasó el año volando, lástima lo que estamos pasando con la pandemia, pero en línea generales el año fue muy bueno", agregó.

Por último, contó lo que aprendió del fútbol hondureño: "Es un fútbol muy difícil, muy complicado, llegás a canchas muy duras, con mucho calor, con terrenos no tan bueno, pero que es un torneo muy complejo, muy complicado".