Troglio se permite soñar con la Concachampions: "Nada es imposible"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador argentino pretende que Olimpia siga haciendo ruido en la competición. "Cualquier cosa es posible", aseguró.

Pedro Troglio elije soñar. El entrenador argentino de Olimpia se mostró esperanzado con la posibilidad de que su equipo siga avanzando en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los Albos llegaron a los cuartos de final tras sacar al campeón de la , , y ya le ganaron a el primer partido de los cuartos, antes de la paralización del fútbol por el coronavirus.

"Realmente no podría haber sido mejor para mí, especialmente porque los equipos de Centroamérica tienen dificultades para avanzar desde la Ronda de octavos de final. No solo eliminamos al campeón de la MLS, sino que en los cuartos de final, ganamos el primer partido en Montreal y tenemos una gran posibilidad de una semifinal. De antemano, muchos decían que perderíamos, pero afortunadamente pasamos una ronda y podemos avanzar más allá de otra, así que estoy más feliz de lo que podría haber imaginado ", dijo el argentino en una charla con el sitio oficial de la Concacaf.

Y agregó: “Estamos cerca pero aún lejos. Tenemos que mantener los pies en el suelo y mantener la calma, y si logramos llegar a la semifinal, para mí y para todo el club, sería un logro único e importante en la historia del club. Cuando llegas a una semifinal, las expectativas y las esperanzas están ahí, estás a dos juegos de ser un campeón, así que nada es imposible".

Troglio se refirió también al mensaje que le intenta transmitir a los jugadores de Olimpia: "Creo que logramos transmitir a los jugadores esa creencia de que todo es posible en el fútbol, que cualquier cosa es posible para Olimpia en la Liga de Campeones. Con cierta creencia y esfuerzo, Olimpia podría vencer a los equipos de la MLS. Creo que logramos implementar nuestra forma de juego, esa creencia de que podríamos hacerlo ".

Por último, dijo que se siente muy a gusto en Honduras: "Estoy feliz aquí. Elegí ir a un equipo porque quería ir a un gran club que necesitaba ser campeón y que tenía mucha historia. Me gusta la ciudad, estoy muy cómodo, me gusta la liga doméstica, me gusta Concacaf y la verdad es que estoy muy feliz aquí".