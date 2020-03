Troglio palpita el duelo ante Motagua: "Es un juego importante, hay que dejar el alma en la cancha"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de Olimpia habló con la prensa antes del partido destacado del domingo ante el Ciclón Azul.

Olimpia quiere cerrar su semana de la mejor manera. El conjunto merengue le ganó a Montreal Impact en la ida de los cuartos de la y este domingo disputa el clásico ante Motagua en el que podría quedar puntero del Clausura si obtiene los tres puntos. El que habló en la previa del cotejo fue el entrenador albo, Pedro Troglio.

“Es un partido duro, difícil contra un rival que conoce lo que quiere y sabe que si nos ganan se aleja y si nosotros lo hacemos quedamos punteros. Será un partido muy importante; ojalá que nosotros estemos a la altura y podamos ganar”, dijo Troglio ante la prensa.

Consultado sobre quién llega mejor al clásico, comentó: “Los dos, ellos llegan punteros y nosotros ganándole a Montreal de visitante. Estos son clásicos y a veces llegas en mal momento y ganas que el que viene triunfando en todos los partidos. Es un juego importante, de concentración y dejar el alma en la cancha, enfrentamos a un gran equipo que no lo voy a descubrir yo, tiene el mismo entrenador, se conocen, tiene un esquema definido que siempre complica, pero nosotros también somos un equipo duro. No hay una idea de cómo pueda terminar y todo se define en la cancha”.

También hablo del coronavirus y la situación de jugar el duelo a puertas cerradas: “Es una cuestión de fuerza mayor. Lo peor es cuando son cerrados por algún disturbio de la gente, pero en este momento no hay una excusa ni nada porque estamos hablando de una situación mundial complicada, de muchos temores donde la gente no está bien informada ni tiene idea de lo que es esto (del coronavirus) o de los riesgos. Aunque en Honduras solo hay dos casos que se confirmaron, pero hay que pegarse a lo que es el momento mundial y ver la mejor decisión”.

"Mi familia está en , allá los colegios siguen abiertos, no es la locura que se viven en otros países, es lo mismo que pasa acá. Lo que pasa que la gente hace una locura por lo que mira, pero claramente hay que tomar las precauciones porque estas cosas son graves. Al menos que dentro de 15 días se tenga una solución”, agregó el argentino.

Sobre si tomaron alguna medida después del viaje a Canadá, contestó: “No nos hicieron ningún examen; por eso te digo, no creo que haya en determinados países lo que puede hacer el que metió a todos los deportistas en un bus y los llevó a una clínica privada, no en todos lados se puede hacer eso. Nosotros estamos expuestos como ustedes. Al otro día un jugador de la NBA tocó un micrófono y seguramente contagió a todos y no sabemos si pudo pasar. Nosotros siempre estuvimos dentro de un hotel; si estuvimos en un estadio con 40 mil personas, pero por ahora no hay ningún jugador que tenga algún síntoma raro y espero que no pase nada”.