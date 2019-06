Troglio: "No me gusta traer jugadores por traer"

Primera División de Honduras: El flamante entrenador de Olimpia dejó en claro que analizará bien cómo reforzar al máximo campeón del país.

Olimpia apuesta a un cambio luego de dos finales consecutivas perdidas de la mano de Manuel Keosseián y de seis torneos sin poder alcanzar la gloria en la Liga Nacional de Honduras.

Y esa renovación no sólo empieza por su nuevo entrenador, Pedro Troglio, sino también por su idea de realizar fichajes bien pensados y que puedan surtir efecto en el rendimiento del equipo.

"No me gusta traer jugadores por traer, si no son necesarios, entonces para qué traerlos", manifestó el técnico argentino en una entrevista brindada este domingo.

"A mi no me gusta eso de que me dan 20 jugadas bonitas en un video, yo solicito que me den los últimos partidos completos que jugaron y pido que sean en clásicos porque ahí es donde observo el carácter y personalidad que puedan presentar un jugador para momentos importantes", completó el DT con reciente paso en La Plata de su país y quien también hizo experiencia en Perú (Universitario) y (Cerro Porteño).