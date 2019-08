Troglio: "Hubo negligencia en todo sentido"

Primera División de Honduras: El DT de Olimpia ahondó sobre los incidentes en la previa al clásico con Motagua y aseguró que su equipo quedó golpeado.

Pedro Troglio y toda la delegación de Olimpia se mueven hacia suelo canadiense para afrontar desde el jueves la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf ante Forge FC. Sin embargo, es inevitable que luego del trágico episodio durante el fin de semana en la previa al clásico con Motagua, el técnico del albo haya quedado sentido.

"Todavía golpeados por lo del otro día, creo que es un problema que pasa por todo el mundo y todo lo que tiene que ver con las barras organizadas y, lamentablemente, lo que pasó afuera es difícil de explicar. Aquí hubo negligencia en todo sentido, me da lástima por la afición que fue a ver el fútbol en familia. Lo otro es de la vida diaria de la gente que no tiene juicio y no tiene razón en lo que hace", cuestionó el entrenador argentino.

En la misma sintonía, el ex DT de La Plata ahondó: "La gente normal que va a ver un espectáculo deportivo pagó su entrada y otros estaban esperando ingresar, aquí estamos hablando una minoría que fue la que ocasionó todo, primero la negligencia de hacer pasar un bus por donde estaba esta gente y después de la suspensión del partido la pelea de afuera es la que pasa en todos los países del mundo, por eso en se prohibió la barra visitante".

Por otra parte, Troglio hizo referencia a las limitaciones para volar hacia Canadá con el plantel completo. "Dimos demasiadas vueltas, viajamos con 17 jugadores autorizados, medio raro porque organizar un torneo y no permitir una visa de al menos tres días a personas que no hicieron nada, es raro. Ya está, viajamos con los que nos permitieron", sentenció el entrenador de Olimpia.