Troglio: "Hay 30 jugadores y el que juega está feliz"

Primera División Honduras: El entrenador de Olimpia negó que existiera un conflicto con Bryan Beckeles, quien viene sin rodaje en el equipo.

Pedro Troglio tuvo que desdoblarse a la hora de analizar en contexto el triunfo del domingo por 1-0 frente a Lobos UPNFM, ya que además del rendimiento de Olimpia se refirió a la situación de uno de sus futbolistas que no tiene continuidad.

"Nunca Bryan (Beckeles) me reclamó por que no juega, nunca me vino a pedir explicación ni nada. Debe estar molesto, fastidioso como cualquier jugador que no juega, pero yo soy muy claro. Tampoco le doy explicaciones cuando los pongo a los jugadores", analizó el argentino.

En la misma línea, el técnico del escolta de Marathón en el Apertura aclaró: "Yo dije que hay 30 jugadores y que el que juega, está feliz, y el que no debe estar molesto, pero yo no tuve ningún problema (con Beckeles)".

Y a la hora de referirse al juego, Troglio opinó: "Yo creo que el equipo jugó bárbaro. Si ustedes me dicen cuántas ocasiones pateó al arco un equipo como la UPNFM, que generalmente tiene varias ocasiones, pero no pateó al arco". Sufrimos los últimos minutos por culpa nuestra, porque hasta el minuto 80 el partido estaba controlado".