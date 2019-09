Troglio descarta una salida de Olimpia: "Tengo un contrato y no voy a faltar a ese contrato"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador argentino, quien tenía una propuesta para dirigir en su país, remarcó que tiene un compromiso con los Albos.

Pedro Troglio no se va a ningún lado. Pese a que reconoció que tuvo una propuesta para volver a dirigir a la , más precisamente al club de Mendoza, el entrenador sudamericano insistió que continuará siendo el técnico de Olimpia.

"Fui claro, yo tengo un contrato y no voy a faltar a ese contrato. Yo no puedo irme de un club a dos meses y medios de estar dirigiendo a alguien. Si me dices que perdí todos los partidos, bueno, soy un desastre, hasta estarían esperando que me vaya”, comenzó diciendo Troglio en declaraciones recogidas por Diez.

“Este es un proyecto a largo plazo, pero ya también sé que por más que es largo plazo, la gente está necesitada de ganar en diciembre. Cuando acepté sabía a qué me expongo, me insultan o me tiran una bolsa con agua. Pero son cosas del fútbol”, agregó.

Olimpia está tercero en el campeonato hondureño y pelea para quedarse con la primera posición, aunque Troglio admite que llegó al Albo para pelear por el premio mayor. “No es que estamos haciendo cosas espectaculares, simplemente estamos peleando por el torneo, estamos haciendo un discreto papel. Si el club no tiene intenciones que nos vayamos quiero seguir porque no vine por dos meses, vine para dejar una huella y conseguir un campeonato”, cerró.