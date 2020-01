Troglio apuntó al árbitro por la derrota ante Real España: "Nos perjudicó"

El argentino se fue expulsado por reclamos a Saíd Martínez, una vez concluída la caída de Olimpia en San Pedro Sula.

Pedro Troglio no ocultó su enojo tras haber sido expulsado por Saíd Martínez en un accidentado Real -Olimpia, con derrota de los albos por 2-1 por la segunda fecha del Clausura 2020.

"Fue una vergüenza lo que pasó hoy", apuntó el entrenador argentino, que también admitió sentirse perjudicado. "Además del mal trato, es el mismo árbitro que me echó en Danlí, tiene algo contra los argentinos o conmigo seguramente porque yo soy alguien que no molesto al costado, yo le dije 'que expulsó mal a todos, que nos perjudicó' y me expulsó, fue terrible, lo mal que te habla".

"No sé que tiene contra mí este árbitro porque me expulsa, yo no molesto, hoy me aguanté todo, me acerqué y le dije 'nos mataste' y me expulsó, me parece que actuó soberbio, vamos a tener que pagar las consecuencias", insistió.

Troglio volvió a remarcar que la actuación de Martínez "es un papelón increíble, de la misma manera del gol legítimo del Real España la vez pasada, ahora perdemos y nos echó a todos, yo vengo a dar la cara, a mí no me importa hace cuánto no se ganaba, si vamos a hablar de eso este es mi primer clásico que pierdo".