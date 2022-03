Trippier: "Simeone es implacable y emocional, fue un orgullo jugar para él"

Ya no está en el Atlético de Madrid, sino en Newcastle, pero Kieran Tripper concedió una entrevista a 'BBC Radio 5 Live' para explicar al público inglés como es estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone en la previa ante el Man. United en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones. Unas palabras que van a calar muy hondo entre los atléticos.

Jugar para Simeone: "Me emocionaba a jugar para el Cholo. Lo que ves en la banda es lo que hace todos los días en el entrenamiento. Es muy emocional, obsesivo. Había veces que estaba en la cama, ya dormido, y me llamaba por teléfono. Es una locura, nunca lo había experimentado con otro entrenador. Él me hablaba de cosas que podía mejorar y yo estaba tratando de dormir. Recibía mensajes de texto al azar, llamadas suyas hablando sobre fútbol. Ahí ves que está obsesionado. Es un entrenador increíble. Emocional es la palabra".

La serie del Cholo: "Está loco por el fútbol, es realmente pasional. Su documental muestra perfectamente cómo es cada día. Es un entrenador increíble y soy muy afortunado de haber trabajado con él porque aprendí mucho".

Entrenamientos: "Eran demoledores, locos. Es uno de esos entrenadores que quiere que corras y atravieses una pared de ladrillos por él. Si no trabajas duro, te vas a quedar fuera. No le importa lo bueno que seas o cuál sea tu nombre. Tienes que correr. Es implacable, pero increíble".

El respeto que infunde Simeone: "Le admiro y todo viene desde el respeto. Todo el mundo le respeta, porque él respeta a sus jugadores. Confía mucho en sus jugadores. Construyes esa relación en el campo de entrenamiento y es increíble. Lo más importante es como és él con los jugadores cuando no juegan. Se gana su respeto. Aprendí mucho con él".

Mejora con Simeone: "Me dejó claro al llegar que quería que mejorara mi defensa y trabajó conmigo muy duro en el entrenamiento. Se quedaba conmigo después de los entrenos. Le respeto mucho por eso. Trabajó conmigo horas y eso me hizo más maduro como persona. Espero que ahora pueda ayudar al Newcastle".

Impacto de Simeone en su carrera: "Simeone tuvo mucho impacto en mí. También jugadores como Koke, Savic, Giménez... Aprendí mucho de ellos. El Atlético de Madrid tiene cinco capitanes y ves a esos jugadores preparar los partidos cada día".

La intensidad sin límites del Cholo: "El Atlético es como una familia. El entrenador es muy emocional. Cuando sucedió lo del Covid-19, durante el confinamiento, cuando entrenábamos individualmente, estaba realmente frustrado porque le gusta estar encima del trabajo diario. Sus charlas son increíbles. Sabes que Simeone estará muy encima del vestuario para la vuelta, así será ante el Manchester United. Va a ser muy intenso. Le recordará a los jugadores todo lo que significan estas noches para el club y para los aficionados".