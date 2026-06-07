Tres años después de descender a la tercera división, el Málaga CF da un paso importante hacia LaLiga

El Málaga CF dio el domingo un paso importante hacia el ascenso a LaLiga. Los andaluces ganaron 0-1 a la UD Las Palmas en la ida de las semifinales del play-off. El miércoles se jugará la vuelta.

En 2013 estuvo a punto de llegar a semifinales de la Champions y, con las inversiones adecuadas, aspiraba a consolidarse en la élite nacional.

A partir de entonces osciló en la zona media de la tabla hasta caer a Segunda como colista en 2018.

Durante años el regreso a la máxima categoría pareció imposible; en 2023 el club descendió incluso a la tercera división.

Ascendió de nuevo a LaLiga 2 en 2023/24 y esta campaña acabó cuarto, logrando el pase a los play-offs.

En esta fase final, el exequipo de Ruud van Nistelrooij, Isco y Santi Cazorla ha arrancado con buen pie: David Larrubia marcó el único gol al cumplirse la primera hora de juego.

Si el miércoles mantiene la ventaja ante su público, Los Boquerones disputarán a finales de este mes la final de los play-offs contra la UD Almería o el CD Castellón. Tras el 1-1 en la ida, el Almería jugará en casa el martes.