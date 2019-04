Antunes, Bordalás y el Getafe explotan: "Es hora de poner sanciones a los árbitros"

El , que aspira a la cuarta plaza de la Liga para entrar en Champions, ha montado en cólera tras perder ante la . Tras sentirse perjudicado por el arbitraje en Anoeta, uno de sus mejores jugadores, Vitorino Antunes ha estallado en redes sociales. El luso, aún convaleciente de su lesión, ha alzado la voz después de hasta tres jugadas de penalti que ni el colegiado Prieto Iglesias, ni el VAR, señalaron.

Antunes comentó: "Es hora de poner sanciones a los árbitros también, porque cuando se equivocan siguen en Primera y los jugadores y equipos son siempre los que sufren. Más profesionalidad, más respeto en lo que dicen ser la mejor Liga del Mundo. Ya sé que muchos no quieren al Getafe en Champions, pues entonces poned a los que queráis y terminad ya el campeonato. Respeto, señores", rezaba un post del portugués en su Instagram.

Por su parte, el entrenador azulón, Pepe Bordalás, tenía muy clara su opinión del árbitro. "Diga lo que diga, luego se pondrá en el acta lo que se quiera y me sancionará. Ha sido una expulsión injusta. Yo he hecho un comentario en el banquillo, como muchos que se hacen, pero está claro que el Getafe no puede estar donde está. El cuarto árbitro le ha llamado y le he dicho al árbitro que había dos penaltis y me expulsa", ha denunciado el técnico del Getafe, que reclama dos penaltis en área de la Real Sociedad que no acabaron siendo decretados.

Las derrotas de primero y después dejaban al Getafe ante una ocasión única para dar un paso de gigante hacia la cuarta plaza. Acabó perdiendo, enrabietado por las decisiones del árbitro y del VAR y además, con Pepe Bordalás, su entrenador, expulsado. En Getafe hay un cabreo monumental con el estamento arbitral.