Treinta y cinco días sin Ansu Fati

El canterano "sigue en el primer equipo" según Valverde pero lleva más de un mes sin disputar un solo minuto.

EDITORIAL

Van treinta y cinco días sin Ansu Fati. El canterano no juega un solo minuto desde que lo hiciera el pasado 24 de septiembre en la victoria del al en el Camp Nou. Aquel día apenas disputó doce minutos como tercer cambio en sustitución de Luis Suárez. Venía de marcar dos goles en los cinco partidos anteriores pero, con el uruguayo, Ousmane Dembélé y Leo Messi plenamente recuperados de sus lesiones la aportación del bissauguineano se ha reducido a la mínima expresión y cuando Ernesto Valverde ha tenido a sus cuatro delanteros listos para la acción Ansu ha desaparecido de sus planes.

El 'txingurri' señaló en la previa a la visita del que tanto él como Carles Pérez "ambos tienen ficha del filial -Ansu la tiene de Juvenil, ndr- y es posible que jueguen en algún momento pero de momento siguen en el primer equipo". Por lo menos entrenan con los mayores porque lo de jugar ya es otra cosa. Es cierto que Ansu sufrió unas molestias en la rodilla que le privaron estar frente al Inter y a domicilio del pero tampoco participó después ante el , el y el Slavia de Praga y acumula cinco partidos sin vestirse de corto.

Como apunta Valverde no está previsto que regrese al Juvenil A, ni siquiera que tenga minutos con el filial. El entrenador barcelonista sigue prendado de Ansu pero recientemente no ha logrado darle los minutos que un chaval de dieciséis años necesita para seguir progresando. Resulta evidente que la jerarquía pesa, pues tanto Ansu como Pérez tienen por delante a Messi y a Suárez, intocables, y deben aguardar a que ni Antoine Griezmann ni Dembélé se consoliden en el once a la espera de que la ausencia de uno de los dos les permita tener minutos.

O que haya rotaciones, claro. Por lo pronto, ante el Valladolid no estará un intocable en el centro del campo como es Arthur Melo así que puede que haya cambios también en ataque y ello provoque la entrada de Ansu pero eso está todavía por ver. Lo que es un hecho es que, entre las molestias que ha sufrido, que se hayan recuperado los cuatro atacantes del Barcelona y que no haya podido acompañar a la selección sub17 en el Mundial pueden comprometer su progresión. Treinta y cinco días sin pisar el césped son demasiados para cualquiera. Más para la mayor perla que el fútbol español ha descubierto en los últimos tiempos.