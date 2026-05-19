Tras una sola temporada, este fichaje estrella se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del Feyenoord

Según Het Algemeen Dagblad, Sem Steijn podría estar viviendo sus últimas semanas en el Feyenoord, que lo vendería ante una oferta.

Llegó el pasado verano procedente del FC Twente por diez millones de euros. El centrocampista de 24 años empezó con buen pie en Róterdam, pero luego sufrió varias lesiones.

Esta temporada ha jugado 28 partidos, marcado siete goles y dado cuatro asistencias.

El AD lo califica de «gran quebradero de cabeza» y añade que, si su salida es lo mejor para ambas partes, el club sufrirá pérdidas, pues es demasiado caro para quedarse en el banquillo.

El resto de centrocampistas, como Oussama Targhalline y Luciano Valente, se consideran intocables.

Sobre Jakub Moder, el AD recuerda que las lesiones le han frenado, aunque Van Persie sigue confiando en él.