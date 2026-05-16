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Inbeom HwangImago
Wessel Antes

Traducido por

Tras Tsuyoshi Watanabe y Ayase Ueda, el siguiente jugador del Feyenoord se prepara para el Mundial

Feyenoord
South Korea
World Cup

In-beom Hwang, centrocampista de 29 años del Feyenoord, ha sido convocado por Corea del Sur para el Mundial a pesar de sus lesiones esta temporada.

El seleccionador Myung-bo Hong lo incluyó en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El diestro, con 71 internacionalidades, ya jugó cuatro partidos en Catar 2022.

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Disputará su segundo Mundial ante México, República Checa y Sudáfrica.

El debut en la fase de grupos será el viernes 12 de junio ante República Checa. Aunque aún se recupera de una lesión ligamentaria en el tobillo, se espera que pueda jugar.

También participarán Heung-min Son (LAFC), Kim Min-jae (Bayern de Múnich) y Lee Kang-in (París Saint-Germain), entre otros.

Es el tercer jugador del Feyenoord en lograrlo, tras los japoneses Tsuyoshi Watanabe y Ayase Ueda.

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