Tras sus comentarios ofensivos contra el islam, el exjugador del Valencia incita a Yamal a boicotear la selección española

Las reacciones de indignación siguen, tras los cánticos ofensivos contra el islam durante el partido entre España y Egipto, celebrado ayer martes, en el marco de la preparación para el Mundial.

La policía de Cataluña ha anunciado la apertura de una investigación sobre los cánticos racistas contra el islam en Cornellà, que han sido condenados por la Federación Española, por el seleccionador Luis de La Fuente, así como por la Federación Egipcia y muchas otras personalidades.

Mohamed Sissoko, que jugó en el Valencia y el Levante, sintió vergüenza, dolor y tristeza al ver el partido entre España y Egipto.

El internacional maliense, exjugador del Valencia, el Levante, el Liverpool, la Juventus y el París Saint-Germain, y musulmán, no podía creer lo que oía.

En declaraciones publicadas por el diario «AS», afirmó: «Lo que ha ocurrido no beneficia al mundo y, desde luego, tampoco a la imagen de España. No puede ser cierto. Lo viví en directo mientras veía el partido y ahora lo vuelvo a ver en la repetición».

Y continuó: «He vivido en España, y los españoles, en general, no son así. Cuando vemos esas imágenes, esa no es la España que conocemos. O mejor dicho, no es la España que yo conocí, porque, por desgracia, esa gente existe de verdad. Sentí rabia como musulmán y tristeza por Lamine Yamal».

Y continuó: «Me duele que un jugador como Lamine tenga que pasar por todo esto. La imagen que ha dado España no es la que yo conozco. Es vergonzoso. Lamine no se merecía lo que le pasó. Eligió jugar con España; podría haber elegido jugar con Marruecos, pero eligió España, y España cuenta ahora con uno de los mejores jugadores del mundo».

Mohamed añadió: «Aun así, tuvo que aguantar lo que le pasó en ese partido. Esto no es justo ni tiene sentido. Fue lamentable. Si yo estuviera en el lugar de Lamine, me lo pensaría dos veces antes de volver a jugar con España, sinceramente».

Y subrayó: «Se debería haber suspendido el partido. Hay que hacer algo para poner fin a esto, porque estamos en 2026 y la gente no puede comportarse así. La sociedad se ha deteriorado. Cuando estuve en España en 2004, no presencié nada parecido».

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