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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tras su ausencia ante el Al-Taawoun... ¿qué opina Benzema del partido entre el Al-Hilal y el Al-Khulud?

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
K. Benzema
Al Hilal vs Al Kholood
Al Kholood
Arabia Saudita
Francia

El delantero francés ha sufrido numerosas lesiones durante la presente temporada

Según informan los medios de comunicación, el delantero francés del Al-Hilal, Karim Benzema, no podrá disputar el próximo partido del equipo contra el Al-Khaloud, tras haberse perdido el encuentro contra el Al-Taawoun por lesión.

El club Al-Hilal anunció la ausencia de Benzema en el partido contra el Al-Taawoun, este sábado, en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen, debido a una lesión en un dedo del pie.

El periodista saudí Hamad Al-Suwailhi afirmó, en un tuit publicado en su cuenta oficial en la red social «X», que Benzema estará listo para disputar el próximo partido contra el Al-Khaloud.

El Al-Hilal recibirá al Al-Khaloud el próximo miércoles en el estadio Kingdom Arena, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Desde que se incorporó al Al-Hilal durante el pasado mercado de invierno, tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, Benzema ha disputado seis partidos, en los que ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias.

Cabe recordar que este es el tercer partido que el delantero francés se pierde con el Al-Hilal por lesión, tras haberse perdido el partido contra el Al-Taawoun, aplazado de la jornada décima, y el del Al-Shabab, en la jornada vigésimo cuarta, por el mismo motivo.

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