Tras la recuperación de Al-Nusairi... Un ataque sorpresa deja atónito al Al-Ittihad de Yeda

El equipo del Al-Ittihad de Yeda recibió un golpe inesperado antes del partido contra el Al-Hazm, previsto para la tarde del viernes, en el marco de la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, un suceso que sacudió las filas del equipo y despertó la preocupación tanto del cuerpo técnico como de la afición.

El Al-Ittihad había recuperado los servicios del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, tras recuperarse de su última lesión, y este había participado plenamente en los entrenamientos colectivos.

Según ha anunciado el Al-Ittihad a través de su cuenta oficial en la red social «X», el delantero del equipo, Saleh Al-Shehri, sufre una lesión en el músculo de la pierna.

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Aclaró que «el delantero internacional saudí sufrió la lesión en la última concentración de la selección nacional para los partidos contra Egipto y Serbia».

El cuerpo técnico señaló que el jugador se someterá a un programa médico y de rehabilitación, como paso previo a su regreso a la competición.

El «Al-Amid» aspira a enderezar el rumbo, ya que ocupa la sexta posición, con 42 puntos, en la clasificación de la Liga Roshen.



