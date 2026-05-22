Tras la marcha de Pep Guardiola, también se marcha un holandés del Manchester City

Pepijn Lijnders deja el Manchester City, tal como adelantó The Athletic este viernes. El club inglés deseaba su continuidad, pero el asistente neerlandés optó por marcharse del Etihad Stadium.

Según el medio, no quiere trabajar a las órdenes de Enzo Maresca, el sucesor designado de Guardiola. El exentrenador del NEC deja el club pese a la oferta de un nuevo contrato de varios años.

Su último partido en el banquillo será este domingo ante el Aston Villa, campeón de la Europa League. Después se despedirá de jugadores, cuerpo técnico y afición.

Lijnders, que el año pasado firmó un contrato de un año con opción a otro, buscará un nuevo reto, según se espera en Inglaterra. Parece poco probable que vuelva a colaborar con Guardiola, quien desea tomarse un descanso.

Con anterioridad, Lijnders trabajó en dos etapas como asistente de Jürgen Klopp en Liverpool, donde conquistaron la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la EFL Cup.

Dirigió al NEC y al RB Salzburgo sin éxito, y en Austria fue despedido tras siete meses por malos resultados.

El año pasado recibió ofertas de la Championship y de Portugal, pero optó por el City cuando se presentó la oportunidad de trabajar con Guardiola.