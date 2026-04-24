Tras la marcha de Dennis te Kloese, otro nombre conocido podría abandonar el Feyenoord

El Feyenoord no descarta que el segundo entrenador, René Hake, esté viviendo sus últimos meses en De Kuip, a pesar de que su contrato sigue vigente. Así lo informa el experto en el club Mikos Gouka este viernes en el Algemeen Dagblad.

El jueves, el diario ya adelantó que Te Kloese dejará el club al final de esta temporada. En un análisis detallado, Gouka describe la situación en Rotterdam-Zuid.

El club no solo busca nuevo director, sino que toda la estructura se resquebraja: también se marcha Pascal Bosschaart, técnico del filial.

«En De Kuip tampoco descartan que René Hake, la mano derecha de Robin van Persie, vuelva a trabajar como entrenador principal en otro lugar», afirma Gouka.

Llegó al club el año pasado junto a Van Persie. Con anterioridad, este técnico drentero fue entrenador principal del FC Emmen, el FC Twente, el SC Cambuur, el FC Utrecht y el Go Ahead Eagles.

La temporada pasada estuvo brevemente en el Manchester United apoyando a Erik ten Hag; tras el despido de su amigo, también dejó Old Trafford.

Se sabe que Hake goza de buena reputación en varios clubes de la VriendenLoterij Eredivisie, aunque esta temporada han surgido rumores sobre tensiones con Van Persie.