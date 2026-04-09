Tras la llegada de Dick Advocaat, el Feyenoord ficha a otro nombre conocido para reforzar el cuerpo técnico

Casper van Eijck regresa al Feyenoord para reforzar el equipo médico, según han confirmado fuentes bien informadas a 1908.nl.

El club, segundo en la VriendenLoterij Eredivisie, atraviesa una temporada complicada. El mes pasado se anunció que Dick Advocaat asesoraría al entrenador Robin van Persie hasta final de curso.

Van Eijck (69) apoyará al club de Róterdam para que el cuerpo médico frene la oleada de lesiones.

El club ha sufrido numerosas lesiones este curso: Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal y Anis Hadj Moussa están de baja.

Van Eijck ya fue médico del club entre 2010 y 2021, cuando dejó el cargo para dedicarse a su investigación sobre el cáncer de páncreas.

A principios de 2024 se incorporó a la selección de Curaçao con Advocaat, pero ambos dejaron sus cargos en febrero por motivos personales.

Como Advocaat, su rol será de apoyo: no se integrará plenamente al cuerpo médico ni, probablemente, ocupará un lugar en el banquillo.