Tras la baja de Xavi Simons, aparece una opción interesante para la selección holandesa

Xavi Simons se perderá el Mundial por una grave lesión de rodilla, lo que obliga a Ronald Koeman a buscar un reemplazo. Leo Driessen sugiere al seleccionador holandés a Zian Flemming, delantero de Burnley que brilla en Inglaterra.

«También puedes traer a otro jugador de Inglaterra. Si buscas un delantero: Zian Flemming», propone Driessen el lunes en el programa Voetbalpraat de ESPN, señalando al delantero del Burnley.

«Ha vuelto a marcar, está en forma y es fuerte. Si se lesiona uno, pensaría sin duda en él», aconseja el comentarista.

Driessen recuerda que Flemming lleva nueve goles en 25 partidos de Premier, aunque su equipo haya descendido.

Kenneth Pérez se suma: «Si proponen a Bryan Linssen, también pueden hacerlo con Flemming». El presentador Vincent Schildkamp aclara que la mención de Linssen fue en tono de broma.

«Se necesitan delanteros y Flemming es ágil», añade Willem Vissers. «Desapareció un poco del radar tras salvar al Fortuna Sittard del descenso con un cabezazo milagroso contra el NEC».

«Jugó unos años en el Millwall, lejos del foco, y ni siquiera era la máxima categoría. Ahora ha ascendido con el Burnley, pero vuelve a estar abajo. Diez goles es un logro, aunque su equipo siempre juegue a la defensiva, muy distinto a la selección holandesa».

“Tras Donyell Malen, es el que más ha marcado en el extranjero”, recuerda Vissers, quien destaca al delantero del AS Roma, autor de diecinueve goles entre Inglaterra y la Serie A.

Flemming sueña con la selección holandesa, según reveló recientemente en una entrevista con Voetbal International. «Haré todo lo posible para que el seleccionador no pueda ignorarme. Ese momento está cerca».