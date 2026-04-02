Tras Jesús... un nuevo entrenador se pronuncia sobre su futuro al frente de la selección saudí

El futuro del seleccionador francés Hervé Renard al frente de la selección saudí está en el aire, tras las duras críticas recibidas por parte de los medios de comunicación y la afición, así como los informes que apuntaban a su deseo de abandonar el cargo en un futuro próximo, lo que ha suscitado inquietud entre los aficionados y los responsables sobre la estabilidad técnica de los «Verde» de cara a las próximas citas importantes.

Se han difundido informes sobre la existencia de negociaciones entre Renard y la Federación Ghanesa de Fútbol para hacerse cargo de la selección de las «Estrellas Negras», pero la Federación Saudí ha desmentido esas noticias, confirmando que el entrenador francés seguirá al frente del equipo en el Mundial de 2026.

Se han barajado varios nombres para asumir el cargo, entre los que destaca el portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, quien ha confirmado que su atención se centrará por completo en el «Al-Alamy» en el próximo periodo.

Lea también... Félix: «Ronaldo no es normal... y Jesús me ha dado una oportunidad de oro»

Lea también... La solución está en el Al-Nassr o el Al-Hilal... Un periodista saudí arremete contra Renard

Pedro Emanuel, entrenador del Al-Fayha, recibió una pregunta en la rueda de prensa previa al partido contra Neom sobre la posibilidad de entrenar a la selección saudí, a lo que respondió: «Respeto al entrenador que ocupa actualmente el cargo (Renard), y yo tengo un contrato vigente con el Al-Fayha».

Y añadió: «La selección saudí cuenta con un entrenador en estos momentos y tiene un buen grupo de jugadores; les deseo mucha suerte en el Mundial de 2026».

El Al-Fayha se prepara para enfrentarse al Neom el próximo sábado, en la jornada 27 de la Liga Profesional Saudí Roshen.