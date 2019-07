Tras abrirle la puerta a Neymar, ¿el PSG hace lo mismo con Mbappé?

“No puedo prometer que vaya a renovar”, aseguró Leonardo, director deportivo de la institución francesa.

Leonardo aseguró esta semana que Neymar tiene las puertas abiertas para irse, si es que llega una buena oferta. Ahora, como duplicando la sorpresa, el director deportivo del dejó también incierto el futuro de la otra gran estrella del conjunto de París, Kylian Mbappé.

“No puedo prometer que Mbappé vaya a renovar”, aseguró el directivo brasileño en el medio Le Parisien. Y agregó: “Yo no hago jamás promesas. Por dos razones. La primera porque yo no soy el que hace todo en el club y segundo porque no hago promesas al aire sin tener la certeza de que las voy a cumplir. Lo único que me interesa es lo concreto, el hoy”.

Cuando le consultaron sobre el contrato del delantero francés campeón del mundo, Leonardo intentó esquivar la respuesta, como hacía en sus tiempos de jugador: “No es una cuestión de saber si es una prioridad o no. Mbappé está aquí. Es muy importante para el club y no hay ningún debate. Ha vuelto a los entrenamientos con una actitud positiva. Con una sonrisa. Es carismático. La gente le quiere mucho y es importante contar en el equipo con un jugador como él”.