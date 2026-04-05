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Tras 135 días... El acuerdo derriba las fortalezas de Rodgers frente al Al-Qadsia

Al Ittifaq vs Al Quadisiya
Al Ittifaq
Al Quadisiya
1ª División
Brendan Rogers
Arabia Saudita
Irlanda del Norte

El gol de los Comandos decide el derbi de la Costa Oriental

El entrenador irlandés Brendan Rodgers, técnico del Al-Qadsia, sufrió un duro golpe tras la sorprendente derrota ante el Al-Ittifaq el domingo por la noche, en la última jornada de la 27.ª ronda de la Liga Roshen de Profesionales, un resultado que sorprendió a las aficiones de ambos equipos y desató una amplia polémica sobre el rendimiento del Al-Qadsia bajo la dirección de Rodgers.

El Al-Qadsia se queda con 60 puntos en cuarta posición, mientras que el Al-Ittifaq suma 42 puntos y ocupa el séptimo puesto en la clasificación de la Liga Roshen.

Esta es la primera derrota del Al-Qadisiyah bajo la dirección de Rodgers en la Liga Roshen, tras haber evitado la derrota en sus primeros 17 partidos de la competición esta temporada.

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Además, es la primera derrota del equipo del este en la Liga Roshen desde que cayó ante el Al-Ahli el 21 de noviembre de 2025.

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El Al-Ittifaq logró derribar las fortalezas de Rodgers con el Al-Qadsia, tras 135 días de resistencia, lo que hace que el equipo del este retroceda un paso en la lucha por el título.

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