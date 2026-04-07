Tras 101 días de ausencia... La estrella del Liverpool da su apoyo al equipo antes del choque contra el París

El Liverpool ha recibido buenas noticias antes del esperado enfrentamiento contra el París Saint-Germain en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputará mañana miércoles, después de que el delantero sueco Alexander Isak participara con normalidad en el entrenamiento del equipo celebrado hoy martes en el centro «AXA».

Isaac (26 años) regresó a los terrenos de juego la semana pasada, tras recuperarse de una fractura en la pierna que sufrió durante el partido contra el Tottenham Hotspur el pasado diciembre, lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 101 días.

A pesar de su regreso, el entrenador Arne Slot prefirió dejar fuera al «jugador más caro de la historia del fútbol británico» de la convocatoria del equipo que cayó en cuartos de final de la FA Cup ante el Manchester City el pasado sábado, optando por mantenerlo en Merseyside para que siguiera mejorando su forma física.

Parece que el plan de Slot ha dado sus frutos, ya que Isaac forma parte de la expedición del equipo que se dirige a disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes. El Liverpool ha anunciado una lista de 21 jugadores que ya han partido del aeropuerto «John Lennon» con destino a la capital francesa, París, y el delantero sueco encabeza la lista.

La lista de jugadores del Liverpool que viajan es la siguiente:

Gomez, Van Dijk, Konaté, Kirkes, Wirtz, Soboslai, Isak, McAllister, Salah, Keiza, Jones, Jakpo, Iketike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Niouni, Ngumoh, Meschour.