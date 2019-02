Tragedia en Brasil: El mundo del fútbol se solidariza con el Flamengo tras el incendio

Un accidente en el Centro de Entrenamiento Nido de Urubu dejó 10 muertos en la mañana de este viernes

En la mañana de este viernes un incendio en el Centro de Entrenamiento Nido del Urubu del Flamengo dejó 10 muertos y dos heridos. El accidente ocurrió en el área del alojamiento de las categorías de fútbol base, donde chicos entre 14 y 17 años suelen quedarse alojados y el mundo del fútbol ha reaccionado consternado ante la tragedia.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 8 de fevereiro de 2019

Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. O Botafogo manifesta sua solidariedade ao @Flamengo , a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — Botafogo F.R. (@Botafogo) 8 de fevereiro de 2019

Toda nossa solidariedade ao @Flamengo e às vítimas do grave acidente desta manhã. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 8 de fevereiro de 2019

😢



Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao @Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas.#ForçaFlamengo — Corinthians (@Corinthians) 8 de fevereiro de 2019

Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. Força @Flamengo, torcedores, familiares e amigos das vítimas. 😔🙏🏼#ForçaFlamengo — Íbis Sport Club (@ibismania) 8 de fevereiro de 2019

Nossa solidariedade ao @Flamengo e sua torcida, pelo grave acidente que aconteceu no Ninho do Urubu.



Aos familiares e amigos das vítimas, deixamos aqui nosso abraço e carinho. 😥🙏🏻 — Paraná Clube (@ParanaClube) 8 de fevereiro de 2019

FORÇA, FLAMENGO!

Estamos muito tristes e abalados com a notícia do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, deixando inúmeras vítimas.

Externamos nosso desejo de força aos irmãos do @Flamengo e a todos os familiares dos atingidos. Nossos pensamentos e orações estão com vocês. pic.twitter.com/Sb4Lpq5XvK — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 8 de fevereiro de 2019

A sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Manifestamos nosso sentimento e nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, bem como ao @Flamengo e seus torcedores.#ForçaFlamengo — Grêmio FBPA (@Gremio) 8 de fevereiro de 2019

Estamos consternados com o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o CT das categorias de base do @Flamengo. Manifestamos nossa solidariedade ao clube, à torcida e aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor. — S. C. Internacional (@SCInternacional) 8 de fevereiro de 2019

Com muita tristeza recebemos a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Desejamos forças a todos os amigos, familiares, funcionários e torcedores do Flamengo.

🔴⚫️#ForçaFlamengo — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 8 de fevereiro de 2019

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do @Flamengo e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — SE Palmeiras (@Palmeiras) 8 de fevereiro de 2019