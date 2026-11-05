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Trabzonspor vs. SC Friburgo: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 Papara Park

El partido entre el Trabzonspor y el SC Friburgo comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Trabzonspor vs. SC Friburgo hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Conference League entre el Trabzonspor y el SC Friburgo se retransmite en directo en Alemania. A continuación se detallan las opciones disponibles para verlo por televisión y streaming.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Trabzonspor y el SC Friburgo?

El Trabzonspor llega con un balance impecable en sus últimos cinco partidos oficiales: cinco victorias y ninguna derrota. En su encuentro más reciente, el club venció al Gaziantep FK por 2-0 en la Süper Lig. Antes había logrado una victoria por 3-4 a domicilio ante el Rizespor y un 2-0 frente al Heart of Midlothian en la Conference League. En total, el Trabzonspor marcó 13 goles y encajó solo 4 en ese periodo, una actuación defensiva que inspira confianza.

El Friburgo acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 1-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga; antes había eliminado al Wolfsburgo de la Copa por 3-2. Las tres derrotas, frente al Bayern Múnich (1-3), el AS Mónaco (0-3) y el Bayer Leverkusen (1-2), muestran que el Friburgo aún tiene problemas ante rivales más fuertes. En cinco partidos, el Friburgo marcó 8 goles y encajó 11.

Trabzonspor vs. SC Friburgo: alineaciones

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