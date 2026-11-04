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Conference League
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Trabzonspor vs. SC Friburgo, en directo hoy: ¿Quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Trabzonspor vs Friburgo
Trabzonspor
Friburgo
Conference League

En la Conference League, el Trabzonspor se enfrenta al SC Friburgo. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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MéxicoClaro Sports
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ArgentinaDisney+
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ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
CubaClaro Sport
República DominicanaClaro Sports
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UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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Trabzonspor vs. SC Friburgo: hora de inicio

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Conference League - Jornada 3
Papara Park

El partido entre Trabzonspor y SC Friburgo comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Trabzonspor vs. SC Friburgo hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

El partido de la Conference League entre Trabzonspor y SC Friburgo se transmite en directo en Alemania. A continuación se indican las opciones disponibles para verlo por televisión y streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Trabzonspor y SC Friburgo?

Trabzonspor llega con un balance impecable en sus últimos cinco partidos oficiales: cinco victorias y cero derrotas. En su encuentro más reciente, el club venció 2-0 al Gaziantep FK en la Süper Lig. Antes logró un impresionante triunfo por 3-4 a domicilio ante el Rizespor, así como una victoria por 2-0 frente al Heart of Midlothian en la Conference League. En total, Trabzonspor marcó 13 goles y encajó solo 4 en ese periodo, una actuación defensiva que inspira confianza.

El Friburgo suma dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 1-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga; antes eliminó al Wolfsburgo en la Copa por 3-2. Las tres derrotas, frente al Bayern Múnich (1-3), el AS Mónaco (0-3) y el Bayer Leverkusen (1-2), muestran que el Friburgo todavía tiene problemas ante rivales más fuertes. En cinco partidos, el Friburgo marcó 8 goles y encajó 11.

TRS

TRS - Formulario

KUP
W2-4
BJK
W2-0
HEA
W2-0
RIZ
W3-4
GAZ
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SCF

SCF - Formulario

B04
L2-1
ASM
L3-0
FCB
L1-3
WOB
W3-2
FCA
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Trabzonspor vs. SC Friburgo: alineaciones

Trabzonspor contra Friburgo alineaciones probables

Manager

  • T. Reis

Trabzonspor vs. SC Friburgo: estado de forma

TRS

TRS - Formulario

KUP
W2-4
BJK
W2-0
HEA
W2-0
RIZ
W3-4
GAZ
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SCF

SCF - Formulario

B04
L2-1
ASM
L3-0
FCB
L1-3
WOB
W3-2
FCA
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Trabzonspor vs. SC Friburgo: balance de enfrentamientos directos

Trabzonspor vs. SC Friburgo: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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