Toxicología no encuentra pruebas de que el donante de hígado de Abidal sea primo suyo

Eric Abidal anunció en marzo de 2011 que se le había detectado un tumor en el hígado. Poco más de un año después, concretamente el diez de abril de 2012, Abidal era intervenido de un transplante de parte del hígado de su primo.

No obstante, desde entonces se ha investigado todo lo sucedido porque algunos hechos no están del todo claros. La última novedad es que, según 'El Confidencial', el Instituto Nacional de Toxicología no ha encontrado pruebas de que Gerard Armand, donante y supuesto primo de Eric Abidal, sea realmente familiar del exjugador francés.

Este hecho enreda un poco más el caso que investiga el Juzgado de Barcelona y en el que están implicados, además del propio Abidal, también el expresidente del Barça Sandro Rosell y Juanjo Castillo, exdirectivo del Barcelona.

Según 'El Confidencial', este hecho apuntala los indicios de culpabilidad de los investigados porque "en el sumario constan cuatro conversaciones telefónicas entre Rosell y Castillo en las que ambos admiten, sin saber que estaban siendo grabados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que compraron un hígado ilegal para Abidal y que se inventaron que el donante era su primo".