Tottenham vs. Manchester City: goles, resumen y estadísticas

Se abre el telón en los cuartos de final de la . A las 21:horas de (20 en las Islas Canarias, 16:00 de y , 14:00 de y 13:00 de ), en Londres, ha comenzado el partido entre el de Mauricio Pochettino y el de Pep Guardiola.

Los Citizens, que acabaron como líderes de un Grupo F que compartieron con el , el Shakhtar y el , vienen de eliminar en octavos de final al 04, club alemán al que vapulearon con un 10-2 en el global. Por su parte, los Spurs vencieron con facilidad en Ronda de 16 al con un 4-0 general después de pasar como segundo del en el Grupo B.

La expectativa es enorme por la envergadura de los rivales, pero también porque los londinenses estrenan estadio en Europa. Y es que el Tottenham está jugando su primer partido continental en el nuevo e impresionante White Hart Lane (62.000 espectadores).

Sobre los 10' de la primera parte, el City tuvo una inmejorable ocasión de adelantarse en el marcador por un penalti cometido por Danny Rose, que tocó con la mano el balón dentro del área, una acción que Kuipers señaló tras consultar con el VAR. Sin embargo, el goleador del equipo, Sergio Aguero, no pudo contra Hugo Lloris...

