Cómo ver el Tottenham Hotspur vs Ipswich Town con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham Hotspur recibe al Ipswich Town en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 21 de noviembre, en un partido de la Premier League de verdadera trascendencia para dos equipos situados en extremos opuestos de la clasificación.

El Tottenham llega a este encuentro con la intención de frenar un bache. El equipo de Roberto De Zerbi perdió 1-0 ante el Leeds United en su último compromiso, un resultado que cortó la buena dinámica tras dos victorias consecutivas frente al Crystal Palace y el Chelsea. Una plantilla castigada por una larga lista de lesionados ha hecho difícil mantener la regularidad.

El Ipswich, de vuelta en la máxima categoría con Gary O'Neil tras lograr el ascenso directo desde la Championship, ha mostrado lo suficiente como para pensar que tiene nivel para competir en la élite. Es 14.º con 11 puntos en 10 partidos, un balance respetable para un recién ascendido que afronta un calendario complicado.

El Ipswich viaja al norte de Londres tras caer 1-2 en el campo del Bournemouth, aunque su rendimiento en los últimos cinco partidos ofrece una lectura más matizada. Una victoria ante el Fulham a domicilio y los empates frente al Nottingham Forest y el Hull City reflejan que se trata de un equipo competitivo, aunque los resultados no siempre le hayan acompañado.

Uno de los jugadores que podrían marcar la diferencia es Julio Enciso. El paraguayo, de 22 años, se ha adaptado rápidamente al sistema de O'Neil y ofrece, en la posición de mediapunta, un juego creativo y de gran intensidad que causa problemas a cualquier defensa. Suma dos goles y dos asistencias esta temporada y firmó un contrato de cinco años al regresar al club en propiedad.

En el Tottenham, las bajas de Xavi Simons, Savio, Mykhaylo Mudryk y Mathys Tel, entre otros, dejan a De Zerbi con pocas opciones en ataque. La forma en que gestione esta plaga de lesiones será clave para determinar si el Tottenham puede volver a la senda de la victoria.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre dónde ver en directo el Tottenham vs Ipswich Town.

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