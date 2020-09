Torres, sobre Simeone: "Nunca entendí cómo ni siquiera me tendría en el banco"

"No sé si fue algo personal o profesional o un poco de ambos. Entiendo que puede ser complicado gestionar el regreso de un jugador como yo".

Fernando Torres ha dado detalles de cómo ha sido su salida del y de cómo era la relación con el entrenador rojiblanco, Diego Simeone, al momento de tener que abandonar el Wanda Metropoliano.

‘El Último Símbolo’ es sueños, es pasión, es fútbol es @Torres . Ya disponible en Prime Video. pic.twitter.com/hYRQ2HQaSB — Amazon Prime Video (@PrimeVideoES) September 18, 2020

Torres, su adiós y la relación con Simeone

En ‘El Último Símbolo’, documental que repasa la carrera deportiva del delantero, el exjugador colchonero explicó que la situación le forzó a irse en su segunda etapa en el club. “Podía aceptar la realidad de que tal vez no estaba en condiciones de ser titular en los 40 partidos de la temporada, pero nunca pude entender cómo ni siquiera me tendría sentado en el banco para los partidos”, dice Torres en el documental.

Además, el ex del y recuerda algunas de sus sensaciones en este delicado capítulo de su vida profesional. “Lo que sentí fue una gran responsabilidad para con la afición. Nunca le pedí a Simeone ningún tipo de explicación porque sé cómo es. No sé si fue algo personal o profesional o un poco de ambos. Entiendo que puede ser complicado para un entrenador gestionar el regreso de un jugador como yo. Pero en algún momento todo llegó a un punto crítico. Simplemente explotó”.

La reunión en casa de Gil Marín

En el documental también comparece el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, quien admite que la situación de Torres se tornó insostenible. El CEO del club generó una reunión para llegar a un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, antes de esa reunión, el 'Cholo' dijo que “no haría todo” para que Torres siguiera.

“El nivel competitivo del Atlético, por la exigencia de nuestro entrenador, el carisma de Fernando... Todo eso hacía que fuera muy incómodo para todo el mundo tener una persona tan carismática como Fernando y no jugar permanentemente. Eso podía dañar la relación entre Diego y él. Por eso los junté en mi casa . Y en aquella reunión acordamos que lo mejor era separarnos por un tiempo”, rememora Gil Marín.

Sin embargo, Torres lo explica de otra manera: “Esa reunión no es del todo así. No viene dada porque el club interpreta que no es bueno tenerme en el banquillo. Soy yo el que lo interpreto y valoro si es una buena situación para mí, si acepto ser el jugador o el ídolo que acaba sus últimos en el banquillo, cada vez jugando menos, perdiéndose convocatorias y apagándose... pero no es el club el que me intenta ayudar o suavizar esa transición. Ni mucho menos. Esa reunión viene dada por una rueda de prensa desafortunada de Simeone en la que por primera vez tiene una mala respuesta y se produce una situación incómoda para los aficionados . Por eso se produce esa reunión, a la que yo voy a escuchar. Porque creo que se me va a ofrecer una disculpa, una explicación y no es así. Intercambiamos nuestras opiniones con el dueño del club, con Miguel Ángel y cada uno expone su situación. No hay un punto de vista único ni correcto”.

Así lo relata Simeone

“Fue una conversación muy sincera y honesta que tuvimos juntos. Tuvimos la oportunidad de darnos un abrazo porque él fue muy sincero conmigo y yo fui sincero. Entonces, después de eso, llegamos a un lugar en donde nos pudimos mirar y hablar porque nadie se guardó nada . Fuimos muy directos, teníamos que serlo”, asegura Simeone en el documental.

“El más generoso fue Fernando porque entendió que si continuaba se podía generar una situación de crispación”, dice Gil Marín. “Fernando no quiso ser un problema para el Atlético y por eso tomó la decisión de marcharse”, agrega Antonio Sanz.

“Simeone fue mi ídolo, luego mi compañero de equipo y luego mi entrenador, entiendo que debe haber sido una situación incómoda para él”, remata Torres sobre lo ocurrido con el preparador argentino.