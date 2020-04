Torres Nilo confiesa que su jugador favorito en Tigres es Vargas y no Gignac

En tono de broma, el lateral izquierdo lanzó la insólita confesión que hizo reír a más de uno.

De sobra es conocido que André-Pierre Gignac es el referente de los Tigres. Desde su llegada en 2015, el francés ha sabido ganarse como nadie a la afición regiomontana, convirtiéndose ya en el máximo goleador histórico de la franquicia.

Sin embargo, el Bómboro no es la única figura del equipo. Otro elemento muy valorado dentro de la institución es Edu Vargas, que pese a no ser titular todas las semanas tiene una calidad que pocos podrían discutir.

En entrevista con W Radio, Jorge Torres Nilo sorprendió a propios y extraños, declarando que para él, hay otro elemento con más calidad que el francés: “A mi el que me gusta es Edu Vargas. Es un jugador muy completo. Después se agranda. Me encanta como jugador, pero no le digo nada, porque sino después se agranda”, expresó en tono de broma.

Sin embargo, no existe una rivalidad entre Edu y André-Pierre, pues se sabe que con frecuencia concentran juntos, además de que existe una gran amistad entre el chileno y el atacante galo.