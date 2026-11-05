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La Europa League en televisión
Torreense vs. Ararat Armenia: hora de inicio
Cómo ver hoy en directo el Torreense vs. Ararat Armenia: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Torreense y el Ararat Armenia?
El Torreense llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Portimonense. En Europa, sufrió una abultada derrota por 1-4 ante el Ferencvaros y otra por 1-2 frente al Sunderland. En esos cinco partidos, el Torreense marcó tres goles y encajó siete.
El Ararat Armenia suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, el club ganó 3-0 al Gandzasar. En la Europa League, perdió con claridad por 0-4 ante el AZ Alkmaar y por 1-3 frente al Bialystok. En cambio, en la liga armenia ha mostrado regularidad, con tres victorias y ninguna derrota.
Torreense vs. Ararat Armenia: alineaciones
Torreense contra Ararat Armenia alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- L. Tralhao
- Tulipa
Torreense vs. Ararat Armenia: estado de forma
Torreense vs. Ararat Armenia: balance de enfrentamientos directos
Torreense vs. Ararat Armenia: las clasificaciones
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|2
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|1
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|2
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|1
|6
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|-1
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|2
|6
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|4
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|2
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|5
|-1
|4
D
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L
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|24
|4
|1
|1
|2
|5
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|4
D
L
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|1
|1
|2
|2
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|4
|1
|1
|2
|4
|8
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|1
|1
|2
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|6
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|4
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|3
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|9
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|7
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|1
L
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|1
|3
|2
|10
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|1
L
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|35
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|0
|1
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|12
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|1
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|0
|1
|3
|1
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|1
L
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L
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