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Europa League
team-logoTorreense
Dr. Magalhaes Pessoa
team-logoArarat Armenia
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Torreense vs. Ararat Armenia, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Torreense vs Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Europa League

El Torreense se enfrenta al Ararat Armenia en la Europa League. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la cadena oficial. Entre en la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

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Torreense vs. Ararat Armenia: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Dr. Magalhaes Pessoa

Cómo ver hoy en directo el Torreense vs. Ararat Armenia: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Torreense y el Ararat Armenia?

El Torreense llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Portimonense. En Europa, sufrió una abultada derrota por 1-4 ante el Ferencvaros y otra por 1-2 frente al Sunderland. En esos cinco partidos, el Torreense marcó tres goles y encajó siete.

El Ararat Armenia suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, el club ganó 3-0 al Gandzasar. En la Europa League, perdió con claridad por 0-4 ante el AZ Alkmaar y por 1-3 frente al Bialystok. En cambio, en la liga armenia ha mostrado regularidad, con tres victorias y ninguna derrota.

TOR

TOR - Formulario

TON
L1-0
SUN
L1-2
FTC
L4-1
AMA
W1-0
POR
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AMY

AMY - Formulario

JAG
L3-1
BKM
W0-1
AZ
L0-4
ART
W2-1
GAN
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Torreense vs. Ararat Armenia: alineaciones

Torreense contra Ararat Armenia alineaciones

4-2-3-1
Torreense crest
Torreense
TOR
Formación
Ararat Armenia crest
Ararat Armenia
AMY
4-3-3
Lucas PaesLucas PaesVolneiVolneiM. DiadieM. DiadieJ. VazquezJ. VazquezJ. MutomboJ. MutomboJ. MarquesJ. MarquesK. ZoabiK. ZoabiA. AlfaroA. AlfaroM. PozoM. PozoD. JeanD. Jeanteam-logoJ. AguirreJ. BravimJ. BravimE. GrigoryanE. GrigoryanB. WilsonB. WilsonA. MalisA. MalisH. OliveiraH. OliveiraJ. BalantaJ. BalantaK. MuradyanK. MuradyanBennyBennyS. LimaS. LimaA. SerobyanA. SerobyanZ. ShaghoyanZ. Shaghoyan
Ararat Armenia crest
Ararat Armenia
AMY
4-2-3-1
Torreense

Once inicial

Ararat Armenia

Suplentes

Manager

  • L. Tralhao
  • Tulipa

Torreense vs. Ararat Armenia: estado de forma

TOR

TOR - Formulario

TON
L1-0
SUN
L1-2
FTC
L4-1
AMA
W1-0
POR
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AMY

AMY - Formulario

JAG
L3-1
BKM
W0-1
AZ
L0-4
ART
W2-1
GAN
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Torreense vs. Ararat Armenia: balance de enfrentamientos directos

Torreense vs. Ararat Armenia: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
W
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
4400112+912
W
W
W
W
3
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
W
W
W
W
4
JuventusJuventusJUV
4310113+810
W
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
D
W
W
W
6
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
422092+78
D
W
D
W
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
D
D
W
W
9
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
421154+17
W
L
W
D
10
Levski SofíaLevski SofíaLES
421143+17
W
W
D
L
11
SunderlandSunderlandSUN
42114407
L
D
W
W
12
NEC NimegaNEC NimegaNEC
421189-17
W
W
D
L
13
LyonLyonOL
421167-17
D
L
W
W
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
W
W
L
L
15
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
420264+26
L
W
W
L
16
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
17
OFI CreteOFI CreteOFI
42024406
W
L
L
W
18
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
L
L
W
W
19
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
W
D
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
D
D
L
W
21
Sparta PragaSparta PragaSPP
41126604
L
L
D
W
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
D
W
L
L
23
Celta VigoCelta VigoCEL
411245-14
D
W
L
L
24
TorreenseTorreenseTOR
411258-34
D
L
L
W
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
411225-34
L
W
L
D
26
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
411248-44
W
D
L
L
27
SalzburgoSalzburgoSAL
411238-54
L
D
L
W
28
AC MilánAC MilánMIL
410347-33
L
L
W
L
29
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
L
L
W
L
30
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
401316-51
D
L
L
L
32
CelticCelticCEL
401339-61
D
L
L
L
33
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
401317-61
L
L
L
D
34
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
35
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4013312-91
D
L
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
4013110-91
L
D
L
L
Clasificación para cuartos de final

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