¿Torneo de 30 equipos? Los dirigentes se expresan en contra de la idea de la AFA

El rumor empezó a correr en las últimas horas y tanto Russo como Ameal, entre otros, ya advirtieron que no estarán a favor.

La crisis sanitaria por el coronavirus obligó no solo a las asociaciones de fútbol a parar las competencias que estaban en juego, sino también a reformularlas. La AFA, por ejemplo, tomó la decisión de suspender la Copa Superliga y, como consecuencia, evalúa también poner en pausa los descensos, que debían definirse tras la finalización de ese certamen. Pero en Viamonte también empiezan a diagramar lo que serán los siguientes campeonatos-que volverán a la órbita del organismo-, con una idea particular pero no inédita: el regreso de los 30 equipos a la Primera División.

¿Cómo se conformó la idea? Si bien los descensos pueden quedar suprimidos, no así los ascensos para esta temporada, con lo cual ya se elevaría en el próximo ciclo la cantidad de contendientes a 26. Los 30 participantes se conformarían recién en la edición 2022/23, con un cronograma de dos descensos y cuatro ascensos. El mandato, además, vendría desde Casa Rosada.

Sin embargo, el rumor parece más bien un runrún mediático que una posibilidad real. La noticia se dio a conocer a través de La Nación y DobleAmarilla, pero la mayoría de los dirigentes ya se expresaron en contra en las últimas horas. Entre ellos, Jorge Amor Ameal y Nicolás Russo dos de los precursores de la renovada Liga Profesional, que llegará para suplantar a la Superliga.

Más equipos

"Lo quiero desmentir, ni loco va a haber un torneo de 30 equipos", expresó el presidente de , quien, además, aclaró que "para (Sergio) Massa, eso sería una estafa". "A mí no me parece correcto, me parece que es un dolor de cabeza. Nosotros planteamos un torneo de 20 equipos", se sumó el directivo de Boca. Marcelo Martín, de Unión -"es un desatino"-, y Ricardo Carloni, de -"no lo veo viable y no tiene ningún argumento a favor"-, tampoco apoyan el proyecto.