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Serie A - Jornada 13 28 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino y Lazio se enfrentan en el Estadio Olímpico Grande Torino, en Turín, en la 13.ª jornada de Serie A. El partido comenzará el sábado 28 de noviembre a las 18:00.

El Torino de Ignazio Abate llega tras perder 1-0 contra el Napoli el pasado sábado en el Maradona. El gol de McTominay en el minuto 72 decidió un encuentro en el que el Torino también estrelló un balón en el larguero por medio de Mandragora. El equipo ocupa la decimotercera posición.

La Lazio de Gennaro Gattuso lidera la liga. Todavía no ha perdido esta temporada y en la última jornada venció 3-0 al Lecce en el Olímpico. Tijjani Noslin ha sido uno de los protagonistas de este inicio.

El regreso más esperado en la Lazio es el de Mattia Zaccagni, que ha vuelto a entrenarse con el grupo tras sufrir una lesión en el cuádriceps femoral. El capitán estaba ausente desde el 1 de noviembre y se perdió los partidos contra Napoli y Lecce. Queda por ver si Gattuso le alineará de inicio.

El Torino busca puntos para poner fin a una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga. La Lazio, por su parte, quiere defender el liderato ante un calendario apretado que incluye el derbi contra la Roma del 13 de diciembre.

Aquí tienes toda la información sobre dónde ver el Torino-Lazio por televisión y en streaming.

Novedades de los equipos

El Torino de Abate podría presentar este once: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli e Israel no están disponibles y no hay jugadores sancionados.

La Lazio de Gattuso podría salir con Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto y Marusic son baja y no hay jugadores sancionados. La información se actualizará cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Torino ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A (1V-1E-3D). Su último encuentro fue la derrota por 1-0 contra el Napoli del 21 de noviembre. El Torino ha marcado 7 goles y ha encajado 7, con el 3-2 ante el Monza como única victoria y la derrota por 3-1 frente al Como como resultado más abultado.

La Lazio ha ganado cuatro veces y ha empatado una (4V-1E-0D). Su último partido fue el 3-0 ante el Lecce del 21 de noviembre, precedido por el 1-1 contra el Napoli. La Lazio ha marcado 14 goles y ha encajado 5. Entre esos resultados figura el 6-2 ante el Sassuolo del 27 de octubre.

Precedentes

El último enfrentamiento fue el 1 de marzo de 2026, cuando el Torino venció 2-0 a la Lazio en Serie A. En los cinco duelos analizados, la Lazio ganó dos veces, el Torino otras dos y uno terminó en empate. La Lazio marcó 10 goles y el Torino, 7. El partido con más tantos fue el 3-3 de octubre de 2025.

Clasificación

En Serie A, el Torino ocupa la 13.ª posición, mientras que la Lazio lidera la clasificación.