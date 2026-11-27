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Serie A - Jornada 13 28 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino y Lazio se enfrentan en el Estadio Olímpico Grande Torino, en Turín, en la 13.ª jornada de Serie A. El partido comenzará el sábado 28 de noviembre a las 18:00.

El Torino de Ignazio Abate llega tras perder 1-0 contra el Napoli el pasado sábado en el Maradona. El gol de McTominay en el minuto 72 decidió un encuentro en el que Mandragora también estrelló un balón en el larguero para el Torino. El equipo ocupa la decimotercera posición en la tabla.

La Lazio de Gennaro Gattuso lidera el campeonato. Aún no ha perdido esta temporada y en la última jornada venció 3-0 al Lecce en el Olímpico. Tijjani Noslin ha sido uno de los protagonistas de este inicio.

La vuelta más esperada en la Lazio es la de Mattia Zaccagni, que ha vuelto a entrenarse con el grupo tras una lesión en el cuádriceps femoral. El capitán estaba ausente desde el 1 de noviembre y se perdió los partidos contra Napoli y Lecce. Queda por ver si Gattuso lo alineará desde el inicio.

El Torino busca puntos para poner fin a una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga. La Lazio, por su parte, quiere defender el liderato ante un calendario cargado de partidos que incluye el derbi contra la Roma del 13 de diciembre.

Esta es toda la información sobre dónde ver el Torino-Lazio por TV y streaming.

Novedades de los equipos

Se espera que el Torino de Abate salga con este once: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli e Israel no están disponibles y no hay sancionados.

La Lazio de Gattuso podría salir con Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto y Marusic son baja, y no hay sancionados. La información se actualizará cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Torino suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A (1V-1E-3D). Su último compromiso fue la derrota por 1-0 contra el Napoli del 21 de noviembre. El Torino ha marcado 7 goles y ha encajado 7, con el 3-2 ante el Monza como único triunfo y la derrota por 3-1 frente al Como como resultado más abultado.

La Lazio ha ganado cuatro partidos y ha empatado uno (4V-1E-0D). Su último encuentro fue el 3-0 ante el Lecce del 21 de noviembre, precedido por el 1-1 contra el Napoli. La Lazio ha marcado 14 goles y ha encajado 5, con un 6-2 ante el Sassuolo el 27 de octubre.

Antecedentes

El último enfrentamiento fue el 1 de marzo de 2026, cuando el Torino venció 2-0 a la Lazio en Serie A. En los cinco partidos considerados, la Lazio ganó dos veces, el Torino otras dos y uno terminó en empate. La Lazio marcó 10 goles y el Torino, 7; el 3-3 de octubre de 2025 fue el encuentro con más tantos.

Clasificación

En Serie A, el Torino ocupa la 13.ª posición, mientras que la Lazio lidera la clasificación.