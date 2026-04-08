Tony: «Los criterios cambiaron en las fases decisivas... ¡y el árbitro nos pidió que nos centremos en Asia!»

El delantero inglés Ivan Toney, estrella del Al-Ahli de Yeda, criticó con dureza el empate 1-1 ante Al-Fayha. Tras el empate de este miércoles en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí, el delantero criticó con dureza las decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el resultado.

Tras un encuentro marcado por la polémica arbitral, el jugador criticó la decisión de no pitar dos penaltis claros a favor de su equipo y denunció una «injusticia arbitral», aunque reafirmó su compromiso de seguir entregando su mejor rendimiento pese a las adversidades.

Tras el encuentro, declaró a la cadena saudí «Thamania»: «El árbitro ignoró dos penaltis claros pese al VAR y nos privó de nuestros derechos».

Lee también: De Marruecos a Arabia Saudí, un nuevo golpe que esfuma el sueño de Mendy en la Liga Roshen

. Vídeo: Al-Fayha aleja al Al-Ahli del título y da una oportunidad de oro a Al-Nassr y Al-Hilal.

Y añadió: «El árbitro nos dijo que nos centráramos en la Liga de Campeones de Asia, ¿es eso normal? Espero que sus auriculares hayan grabado este incidente, ya que lo dijo en voz alta delante de todos».

Y añadió: «El árbitro no estaba concentrado, favoreció al rival con decisiones extrañas. Sé que puedo ser sancionado, pero es la verdad».

Y concluyó: «Esas jugadas se pitaron con normalidad durante la temporada, pero en las fases decisivas los criterios cambiaron».