Todavía no está clara la presencia de Messi en el Clásico

Valverde sigue confundiendo a Solari y ha incluido a Messi en una lista de diecinueve jugadores... por lo que todavía debe realizar un descarte.

EDITORIAL

Ernesto Valverde ha sido muy hábil en las horas previas al Clásico. La incertidumbre alrededor de Leo Messi, que arrastra molestias en el muslo tras recibir un golpe el sábado frente al Valencia, se mantendrá hasta el momento de darle las alineaciones al árbitro, pues si bien es cierto que le ha incluido en la convocatoria -a diferencia de Ousmane Dembélé, que reaparecería en San Mamés si su recuperación sigue "cumpliendo los plazos" según admitió el propio entrenador- también lo es que deberá realizar un descarte antes del partido ante el Real Madrid. Y perfectamente podría ser Messi.

Porque Valverde ya está jugando el Clásico. No mintió en la rueda de prensa cuando aseguró desconocer cómo se encontraba el rosarino porque "todavía no he hablado con él". La toma de contacto fue más tarde, durante el entrenamiento, en el que tanto Messi como Dembélé participaron sin mayores contratiempos. Fue entonces cuando el 'txingurri' escuchó a su estrella en una conversación privada en la que ambos decidieron el plan a seguir. Mientras, a la espera de conocer las alineaciones y el descarte de Valverde, el entrenador madridista, Santiago Solari, anda tan perdido como la afición de los dos clubes. Porque solo Valverde y el propio Messi saben si estará en el Clásico.

"No cambia demasiado la preparación" en cuanto al hecho de saber si Messi estará o no, admitió el entrenador. Si acaso, "intentaremos dominar el juego y marcar goles como hacemos siempre" según explicó. A fin de cuentas, el rosarino tampoco estuvo en el Clásico de la primera vuelta en el Camp Nou y el Real Madrid regresó a casa vapuleado tras un hat-trick de Luis Suárez, que asumió el liderazgo del equipo y arrancó una racha goleadora que todavía dura, transformando 9 goles en los 15 partidos que ha jugado desde el 5 a 1.

No está clara, pues, la presencia de Messi ante el Real Madrid y Valverde, lejos de aclarar las dudas, las alimentó un poco más y lo hizo sin salirse del guión. "No tomaremos riesgos con él" recordó. Así que a día de hoy, la afición culé puede hasta estar satisfecha ante tanta incertidumbre. A fin de cuentas, Solari también las tiene.