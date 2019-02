Todas las finales que jugó Lionel Messi entre Barcelona y Argentina

Desde el Mundial Sub-20 en 2005 hasta la Supercopa de España 2018, un repaso por cada partido definitorio que disputó la Pulga.

Las cifras asustan. Con 31 años, Lionel Messi jugará, tras eliminar al Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, nada menos que su final número 35, entre Barcelona y la Selección argentina.

Teniendo en cuenta que debutó en 2004 y que lleva 15 años de carrera, lleva ya, en promedio, poco más de dos por temporada. En esos 41 compromisos entre finales a partido único y series (la Supercopa de España se juega a ida y vuelta, excepto en la última edición), Leo marcó un total de 30 goles, ganó 23 títulos y perdió 10.

A continuación, detallamos cada uno de esos encuentros cronológicamente. Desde el Mundial Sub-20 de 2005 ante Nigeria, hasta la Copa del Rey 2018 ante el Sevilla.

2-7-2005 | Mundial Sub-20 | Argentina 2-1 Nigeria

17-8-2006 | Supercopa ESP | Espanyol 0-1 Barcelona

20-8-2006 | Supercopa ESP | Barcelona 3-0 Espanyol

25-8-2006 | Supercopa EUR | Barcelona 0-3 Sevilla

15-7-2007 | Copa América | Brasil 3-0 Argentina

23-8-2008 | JJOO | Argentina 1-0 Nigeria

13-5-2009 | Copa del Rey | Athletic 1-4 Barcelona

27-5-2009 | Champions League | Barcelona 2-0 Manchester U.

23-8-2009 | Supercopa ESP | Barcelona 3-0 Athletic

28-8-2009 | Supercopa EUR | Barcelona 1-0 Shakhtar

19-12-2009 | Mundial de Clubes | Estudiantes 1-2 Barcelona

14-8-2010 | Supercopa ESP | Sevilla 3-1 Barcelona

21-8-2010 | Supercopa ESP | Barcelona 4-0 Sevilla

20-4-2011 | Copa del Rey | Barcelona 0-1 Real Madrid

28-5-2011 | Champions League | Barcelona 3-1 Manchester U.

14-8-2011 | Supercopa ESP | Real Madrid 2-2 Barcelona

18-8-2011 | Supercopa ESP | Barcelona 3-2 Real Madrid

26-8-2011 | Supercopa EUR | Barcelona 2-0 Porto

18-12-2011 | Mundial de Clubes | Santos 0-4 Barcelona

25-5-2012 | Copa del Rey | Athletic 0-3 Barcelona

23-8-2012 | Supercopa ESP | Barcelona 3-2 Real Madrid

29-8-2012 | Supercopa ESP | Real Madrid 2-1 Barcelona

21-8-2013 | Supercopa ESP | Atlético 1-1 Barcelona

29-8-2013 | Supercopa ESP | Barcelona 0-0 Atlético

16-4-2014 | Copa del Rey | Real Madrid 2-1 Barcelona

13-7-2014 | Copa del Mundo Brasil 2014 | Alemania - Argentina

Leo fue el gran conductor de la ilusión argentina durante aquel Mundial, uno que prometía quedar en la historia por ser, además, en tierras brasileñas. El gol de Gotze, sin embargo, dejó a Leo con las manos vacías en, acaso, la final más dolorosa que le tocó perder.

30-5-2015 | Copa del Rey | Athletic 1-3 Barcelona

En una temporada para el recuerdo, Leo marcó el 1-0 y el 3-0 -Iñaki Williams descontaría sobre el final- para darle la 28° copa al conjunto catalán y el segundo de los tres títulos que obtendría aquella temporada tras ganar La Liga una semana antes.

6-6-2015 | Champions League | Juventus 1-3 Barcelona

4-7-2015 | Copa América | Chile 0(4)-0(1) Argentina

11-8-2015 | Supercopa EUR | Barcelona 5-4 Sevilla

14-8-2015 | Supercopa ESP | Athletic Club 4-0 Barcelona

17-8-2015 | Supercopa ESP | Barcelona 1-1 Athletic Club

El 2 de julio de 2005 ganaría Messi su primer título. En la final del Mundial Sub 20 disputado en Holanda, el crack marcaría ante Nigeria los dos goles de su equipo, ambos de penal, para darle a la Argentina un nuevo campeonato en la categoría. Lo curioso es que ese torneo Messi lo comenzó desde el banco por decisión técnica de Francisco Ferraro, quien debió rendirse ante la evidencia del genio que ya asomaba. Leo acabó la competición con seis goles, siendo el Botín y el Balón de Oro del certamen. En ese plantel jugaban Ezequiel Garay, Lucas Biglia, Pablo Zabaleta, Fernando Gago y Sergio Aguero, nombres y apellidos que hoy buscarán repetir ante Alemania.El 17 de agosto de 2006, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el por entonces número 19 de Barcelona ingresaría al campo en reemplazo de Ludovic Giuly para jugar la ida de la Supercopa de España ante el Espanyol. Leo disputó los últimos 30 minutos de un encuentro que el conjunto azulgrana se quedó precisamente con gol del delantero francés.Al lado de Iniesta y debajo de Zambrotta, Leo Messi se cuelga su primera medalla con Barcelona. La vuelta de la Supercopa española también tendría a los culés como ganadores, pero esta vez con mayor participación del astro sudamericano. Aunque no marcó goles, disputó los 90 minutos de un encuentro que el conjunto de Frank Rijkaard se quedó por los tantos de Xavi y Deco -2-. Messi hizo de las suyas durante todo el partido. Hubo gambetas de todos los colores y lujos, aunque le faltó el gol. En el Espanyol estaba Zabaleta, amigo y compañero actual en el seleccionado.Unos días después de coronarse ante el Espanyol, llegaría la primera frustación para Messi en finales. Fue en la Supercopa de Europa, en un partido que enfrentó a Barcelona como ganador de la Champions League, con el ganador de la Copa de la UEFA, el Sevilla. El compromiso se celebró el 25 de agosto de 2006 en el Stade Louis II de Mónaco, y tuvo como ganador al equipo andaluz por 3-0 gracias a los tantos de Renato, Kanouté y Maresca, de penalti. Leo jugó los 90 minutos pero no influyó.Una nueva final perdida, esta vez con la camiseta de la selección argentina. La albiceleste llegaba al encuentro con Brasil habiendo ganado los seis partidos anteriores y jugando en gran nivel, pero la Canarinha se llevó su octava Copa América al vencer por 3-0 con goles de Julio Baptista, Roberto Ayala (en contra) y Dani Alves. Tal vez le haya servido de consuelo a Messi ser elegido Mejor Jugador Joven del campeonato, pero la imagen demuestra que no alcanzó.Segundo título con la camiseta albiceleste, aunque no fuera en la mayor. Argentina le ganaba 1-0 a Nigeria y se quedaba con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El único gol del partido, disputado en el estadio Nacional de Beijing, el "Nido de Pájaros”, lo marcó Ángel Di María a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de un gran pase de Messi, quien lo dejó mano a mano con el arquero. De esta manera, Argentina llevaba a doce los partidos ganados en forma consecutiva en los Juegos Olímpicos, pudiendo defender la medalla de oro obtenida en Atenas 2004 y vengándose de Nigeria de lo ocurrido en Atlanta `96, cuando los africanos le arrebataron el título. Leo dejó su lugar a Lavezzi a los 45 del segundo tiempo. En ese equipo jugaban Romero, Zabaleta, Garay, Mascherano, Gago, Di María, Aguero y Lavezzi, todos parte de la plantilla de Brasil 2014.Volvería Messi a ganar una final con el Barcelona y esta vez sería en la Copa del Rey, un partido que el equipo catalán comenzaría perdiendo ante el Athletic de Bilbao por el gol de Toquero pero que luego remontaría y acabaría goleando. Leo metió el segundo tanto de los de Pep Guardiola, que tendría un 2009 brillante. Mestalla fue testigo de un gran encuentro del delantero argentino, quien después de su gol lideró a un Barça arrollador en la segunda mitad. Un festival de fútbol que hasta los aficionados del equipo vasco reconocieron con aplausos. El rosarino disputó todo el partido y fue amonestado al minuto 50, algo poco habitual en la carrera del crack.Barcelona lograba su tercera Champions League de su historia después de ganar en la final al Manchester United en un encuentro en el que demostró que, por aquel tiempo, era el mejor equipo de Europa. Los goles de Samuel Eto'o en la primera mitad y de Leo Messi en la segunda coronaban al Barça y le daban un histórico triplete. El tanto del argentino, que celebraría con un botín en la mano, quedará en la memoria como el día que se suspendió en el aire para marcarle de cabeza a Van der Sar. Esa cita de Roma fue, para muchos, la consagración de La Pulga como el mejor jugador del mundo. Imperdible la cara del portero holandés en la imagen.En la Supercopa de España 2009 no jugó la ida. Al principio fue duda tras quedar apartado para el amistoso que Argentina jugó en Moscú contra Rusia. Tras unas pruebas realizadas se confirmó que no había rotura fubrilar y que sólo eran unas molestias en el recto interno de la pierna derecha, producto del cansancio. Sin embargo no quisieron forzarle y se perdió la primera final. Volvería con todo en la vuelta: doblete para el 3-0, golazo y penal incluído, para un nuevo título en un año inolvidable.El día en que Messi fue más humano que nunca y le tiró un cabezazo a Srna, defensa del Shakhtar tras no poder concretar lo que hubiera sido un gol de hermosa factura y que hubiera evitado irse a la prórroga. Un golazo de Pedro le daba la Supercopa de Europa a un equipo que no se cansaba de ganar, ya que era el segundo de la temporada pero el quinto del año. Le costó, tuvo que hacerlo en la prórroga, pero lo hizo a cinco minutos del final y tras una pared soberbia con Messi. ¿Quién marca a Leo en la foto? Pues sí, es el mismísimo Chygrynskiy.Barcelona se convertía en el mejor club del mundo tras ganar en una sufrida final a Estudiantes de La Plata (2-1), logrando así su sexto título en un año mágico y que posiblemente sea irrepetible por ningún club. Tras la Copa del Rey, la Liga, la Champions League, las Supercopas de España y Europa, se sumaba el Mundial de Clubes. Y no fue sin suspenso, porque Pedro apareció en el minuto 89 para mandar la final a la prórroga, ya que el Barça se estaba quedando con las manos vacías después del 1-0 de Boselli. En el alargue, apareció Messi con el pecho para amargar al entonces equipo de Alejandro Sabella, su actual entrenador en Argentina. Otra genialidad del astro azulgrana.Después del olvidable Mundial 2010, el primer partido de la Supercopa de España de aquel año fue derrota ante el Sevilla por tres goles a uno en el Ramón Sánchez Pizjuan, aunque -como se observa en la imagen- Leo no jugó desde el inicio este encuentro. Ni él ni varios titulares que Pep Guardiola prefirió guardar. Messi ingresó sobre los 52 minutos reemplazando al autor del único gol del Barcelona, el sueco Zlatan Ibrahimovic. El equipo de Guardiola caería por los tantos de Luis Fabiano y un doblete de Kanouté, aunque Leo decidiría en la revancha...Una semana después del 3-1 en Nervión, el Barcelona saldría con un equipo de mayor jerarquía para remontar la final. Y lo hizo con un Messi estelar, autor de tres de los cuatro tantos del equipo. Tras el autogol de Konko a los 14, Leo, que disputó los 90 minutos de aquel compromiso, aparecería al minuto 24, 44 y 89 para firmar un hat-trick y darle un nuevo título al Barcelona. En la imagen observamos cómo Andrés Palop padecía al delantero rosarino.Una de las finales más dolorosas seguramente en la carrera de Lionel Messi, que perdería ante el clásico rival y con gol de otro grande de la historia del fútbol. La Copa del Rey de 2011 quedaría en manos del Real Madrid gracias a un golazo de cabeza marcado en la prórroga por Cristiano Ronaldo, a centro de Di María (Fideo se iría expulsado sobre el final). Fue un partido emotivo y que, entre otras cosas, será recordado por los "dos centímetros" adelantado que estaba Pedro cuando marcó lo que hubiera sido el 1-0 parcial, tras una gran asistencia de Messi. Guardiola, en rueda de prensa, elogiaría irónicamente al línea por su "buena vista". Leo fue amonestado al '64 por impedir sacar una falta.Van der Sar, en la foto como en Roma 2009. El equipo de Pep Guardiola ganaba la cuarta Champions League de su historia tras derrotar al Manchester United en la final celebrada en Wembley (3-1). Pedro abría el marcador tras recibir un gran pase de Xavi, Rooney empataba y Messi y Villa sentenciarían un encuentro en que los azulgrana fueron superiores. Leo, que apareció cuando más se lo necesitaba, fue elegido el Mejor Jugador de la final, en la que conseguió su gol número doce en esa Liga de Campeones. De esa forma igualaba la mejor marca en el torneo, hasta entonces en poder del holandés Ruud van Nistelrooy desde la campaña 2002/03. Cristiano Ronaldo pulverizó la marca en la última edición de la Champions.Lo que para muchos es un partido complicado, aquello de jugar un Clásico, para Messi habitualmente es una invitación a lucirse. Una vez más le marcaría al eterno rival, en el Santiago Bernabéu y a Casillas. Se arrastra Iker en la imagen, pero no podrá evitar que Leo marque sobre los '45 lo que en ese momento era el 1-2 parcial para los culés. El partido acabó igualado en dos, por los tantos de David Villa, Mesut Ozil y Xabi Alonso. Decidiría la vuelta en el Camp Nou.El día que Cristiano Ronaldo se arrodilló ante Leo Messi, como se observa en la imagen. Nuevamente Casillas comiendo el césped. Otra vez él, el mejor futbolista del Siglo XXI, sería decisivo en un nuevo título para los culés. El 10 haría el segundo y el tercero del Barcelona para el 3-2 con el que los catalanes se llevaban una nueva Supercopa española, que tuvo tangana sobre el final y que incluyó las expulsiones de Villa, Marcelo y Ozil. La foto muestra cómo Cristiano intenta sin éxito evitar el golazo del crack, que había recibido un pase de Piqué de taco dentro del área.Supercampeones de Europa otra vez. El Barça superaba al Porto por 2-0 y se proclamaba campeón gracias a los goles de Leo Messi en el minuto 38, y de Cesc Fàbregas en el 87, a pase del astro argentino. El Barcelona conseguía así su cuarta Supercopa de Europa y su decimosexto título europeo, que significaba el duodécimo campeonato de Pep Guardiola y el decimóctavo de Xavi Hernández. Leo se quitaba una espina, porque era la única competición en la que todavía no había marcado.Si había alguna duda sobre quién era el mejor jugador del mundo, Messi las despejó con un doblete en la final del Mundial de Clubes ante el Santos, que llegaba con la amenaza de Neymar Jr. El brasileño fue una sombra de lo que había mostrado en la Copa Libertadores, al igual que todo su equipo. Fue 4-0 con exhibición de los culés, liderados por un Messi magistral, autor del primero y del último tanto. Japón fue testigo de una nueva consagración azulgrana de la mano del más grande.Barcelona alcanzaba el título de campeón de la Copa del Rey de 2012 con un brillante partido en el que venció sin problemas (0-3) al Athletic de Bilbao. Era el último encuentro de la era Guardiola, y el equipo azulgrana realizó un juego deslumbrante y ante el que el equipo vasco nada pudo hacer, en especial durante la primera parte. Pedro hizo un doblete, y Messi no falló tras un pase al hueco de Iniesta y batió a Iraizoz por lo alto. Al argentino se le vio muy enchufado, deseoso de firmar otra noche de gloria.Barcelona le ganaba 3-2 a Real Madrid en el partido de ida de la Supercopa de España 2012, un partido que Víctor Valdés complicó con un error garrafal y que volvía a meter al equipo blanco en la final. El 3-1 parecía buen resultado, pero el título quedaría en el aire tras el error del 1 catalán. Leo Messi no iba a fallar su oportunidad desde el punto de penal y marcaría el 2-1 parcial a los 69.En la vuelta, disputada en el Santiago Bernabéu, Messi volvería a marcar al Real Madrid. Esta vez de tiro libre, un soberbio golazo que puso suspenso a la final, pero que no alcanzaría para lograr el título ya que los blancos se lo llevaron por goles marcados fuera de casa."Leo tuvo una contusión y, a partir de eso, la molestia. Seguramente le seguirán haciendo los estudios correspondientes para ver la gravedad de la lesión". Palabras del Tata Martino, que en su debut en el banco azulgrana perdió a Messi tras el primer tiempo. En su lugar entraría Cesc Fábregas, pero el gol culé fue de otro debutante: Neymar, que marcó de cabeza el empate al tanto de Villa.Leo volvería a irse sin marcar en una final, que acabó 0-0. Ni siquiera pudo anotar desde los doce pasos, ya que en el segundo tiempo lanzó un penal al travesaño. Otra vez Courtois se iba sin sufrir el poder de gol del rosarino, que no le marcaría ninguno en varios partidos al belga a lo largo de toda la temporada. Ni siquiera en el Mundial, porque en Brasil se quedó con el único mano a mano que tuvo con Leo. El título, de todas formas, fue para los de Martino gracias al gol de visitante.Messi no tuvo una buena actuación en el último Clásico que disputó, que correspondió a la última final que jugó. Fue en la Copa del Rey de este año y ante el Real Madrid, que se llevó el título gracias a una corrida de Gareth Bale en el segundo tiempo. Bartra había empatado para los catalanes el gol inicial de Di María.Sin brillar demasiado -no convirtió ningún gol-, Messi levantó su cuarta Champions League tras vencer en la final a la Juventus de Carlitos Tevez.Era la revancha perfecta tras la derrota ante Alemania un año antes. Todo estaba alineado para que Leo, por fin, pueda levantar su primer título con su selección. Pero no. El '10' estuvo lejos de mostrar su mejor cara, Chile aguantó bien y, en los penales, se llevó el triunfo.Apenas un mes después de la derrota en el Estadio Olímpico de Santiago de Chile, Barcelona tenía que disputar la Supercopa de la UEFA ante Sevilla. Y en un tremendo partido disputado en el Estadio Borís Paichadze, en Georgia, Leo marcó dos golazos de tiro libre y, tras una remontada épica de Sevilla, un gol de Pedro en tiempo suplementario le dio otro título.Habían pasado solo unos días de la tremenda final en Georgia y Barcelona debía disputar el partido de ida de la Supercopa de Europa ante el Athletic. El trajín de aquellos 120 minutos pasó factura y el conjunto vasco se despachó con una tremenda goleada para quedarse con el título.

El gol de Leo en la revancha no alcanzó para remontar la dura derrota en la ida. Así, se esfumó la chance de lograr el 'sextete' de títulos.

20-12-2015 | Mundial de Clubes | River 0-3 Barcelona

No jugó en la semifinal por un malestar, pero estuvo presente en la final y abrió el marcador con un golazo. Luego fue clave para el triunfo, otra vez sobre un conjunto argentino.

22-5-2016 | Copa del Rey | Barcelona 2-0 Sevilla

Tras igualar sin goles en los 90', Messi metió dos asistencias -a Jordi Alba y a Neymar- para que los culés ganen en tiempo suplementario un nuevo título.

26-6-2016 | Copa América Centenario| Argentina 0(2)-0(4) Chile

Otra decepción. En Estados Unidos, Leo intentaba nuevamente conseguir su primer título con la Selección mayor, pero falló en los penales. Tras esta derrota, decidía "renunciar" a a la Albiceleste, aunque volvió algunos meses después.

14-8-2016 | Supercopa ESP | Sevilla 0-2 Barcelona

Después de la nueva frustración con la Selección argentina, Leo volvía recargado (y con el pelo teñido de rubio platinado) al Blaugrana para someter a Sevilla: en la ida asistió a Munir para el 2-0 en el Sánchez Pizjuán.

17-8-2016 | Supercopa ESP | Barcelona 3-0 Sevilla

Su aporte goleador fue la frutilla del postre, el tercero de la noche y el quinto de la serie que le permitió ganar un título más en el club catalán.

27-5-2017 | Copa del Rey | Barcelona 3-1 Deportivo Alavés

Ante el conjunto que conducía Mauricio Pellegrino, Messi hizo un gran partido -abrió el marcador a los 30' del primer tiempo- y levantó su título 30° en el Barcelona.

13-8-2017 | Supercopa ESP | Barcelona 1-3 Real Madrid

Un nuevo Clásico para comenzar a definir un título, pero Barcelona comenzaba con el pie izquierdo el ciclo de Valverde. El gol de penal de Leo sirvió para el empate transitorio, pero en los últimos 10 minutos apareció la mejor versión del Merengue de Zidane para adueñarse de la ida.

16-8-2017 | Supercopa ESP | Real Madrid 2-0 Barcelona

La revancha fue prácticamente un trámite para Real Madrid, que ganó 2-0 en el Bernabéu y se adueñó de la Supercopa, impidiéndole a Messi levantar una vez más el trofeo.

21-4-2018 | Copa del Rey | Barcelona 5-0 Sevilla

12-8-2018 | Supercopa de España | Barcelona 2-1 Sevilla

Messi destacó en un gran partido coral que sirvió como despedida de Iniesta del Barcelona. El conjunto azulgrana goleó al Sevilla en el Metropolitano con tantos de Suárez -doblete-, Iniesta, Coutinho y el propio atacante rosarino.En su primer partido oficial post Mundial, Leo no tuvo una actuación brillante pero aún así sumó otro festejo a su carrera. Participó en el empate transitorio de Piqué, al rematar al palo un tiro libre que el histórico número 3 empujó en el rebote.